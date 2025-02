Jefa de Estado pide no judicializar la política

-PRESIDENTA DINA BOLUARTE INVOCÓ A LOS MAGISTRADOS EVITAR LA POLITIZACIÓN Y CAER EN INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS EN CASOS JUDICIALES

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, afirmó que es fundamental para el país que los políticos honestos y comprometidos con el bienestar nacional eviten judicializar la política, y que los magistrados íntegros garanticen la independencia del Poder

Judicial frente a cualquier intento de politización.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en la ceremonia conmemorativa por los 200 años de la instalación de la Corte Suprema de la República del Perú.

“Debemos liberarnos de ambas desviaciones antidemocráticas para que, con todas las instituciones del Estado unidas, podamos enfrentar de manera firme y eficaz la amenaza de las organizaciones criminales, tanto internacionales como nacionales, que frenan el crecimiento y desarrollo económico del Perú”, dijo.

En su discurso en el Palacio de Justicia, la jefa de Estado convocó a todos los poderes del Estado a liberarse de influencias externas, especialmente ideológicas, y de aquellas organizaciones que buscan socavar las instituciones desde dentro. Aseguró que estas amenazas generan enfrentamientos que afectan tanto a personas honorables como a las instituciones de la República.

“Reafirmo mi profundo respeto por el principio de separación e independencia de poderes, esencia misma de una democracia sólida y garantía de un verdadero Estado de derecho. Su vigencia no debe ser una mera formalidad, sino un compromiso inquebrantable con la justicia, donde ningún poder económico ni interés particular incline la balanza en detrimento del bien común”, remarcó. En ese sentido, sostuvo que la independencia de poderes no solo es un mandato constitucional, sino la base esencial de un sistema democrático que garantiza justicia para todos los ciudadanos, sin distinción.

“Hoy, la administración de justicia no es solo un pilar estructural del orden social, sino también el reflejo de los valores y principios que nos definen como sociedad, garantizando una convivencia basada en el respeto mutuo”, expresó.

Seguidamente, la mandataria exhortó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y a todos los magistrados a actuar unidos frente a la delincuencia y el crimen

organizado. “La victoria como República no depende de una institución aislada, sino de la armonía entre todas ellas, trabajando unidas por el bien de todos los peruanos. En la unidad de nuestras instituciones radica, como enseña la historia republicana, la verdadera fortaleza de nuestra nación”, puntualizó.