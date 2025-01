“Por los maltratos de Otárola llevo tratamiento psicológico”

YAZIRÉ PINEDO, EX AMANTE DE ALBERTO OTÁROLA, TAMBIÉN DENUNCIÓ QUE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL DE LA EXPAREJA DE KARELIM LÓPEZ

Reveló que conoció a coronel PNP Harvey Colchado en la casa de la

empresaria y que se practicaban rituales satánicos contra la Presidenta.

Yaziré Pinedo, ex expareja de Alberto Otárola, exjefe de gabinete ministerial, reveló que debido a los maltratos y/abusos sufridos por aquel, lleva tratamiento psicológico en el programa Aurora

del Ministerio de la Mejor y Poblaciones Vulnerables.

En el programa Dima la Verdad, recordó que aún le afecta todo lo sucedido con el ex ministro de Defensa. “Todavía me afecta recordar estos hechos. Me causa un daño interno, tanto emocional como psicológico”, indicó.

En septiembre de 2023, luego de la llamada de un periodista y el reportaje de su relación con Otárola, fue recluida en la casa de Karelim López por un emisario del ex jefe de Gabinete Ministerial, Miguel Salazar (a) El Gato. Después se enteró que este personaje se hizo pasar por ella para pedirle dinero.

También denunció que sufrió abuso sexual de la expareja de Karelim López mientras estuvo prisionera en la casa de la empresaria en el distrito de Breña, el jirón Oxapampa, de varios pisos de altura.

Yaziré Pinedo declarará hoy, lunes, las 09 a.m., ante la Fiscalía de Crimen Organizado tras denuncia presentada contra Alberto

Otárola, Humberto “Beto” Ortiz, Marita Barreto, Karelim López, acompañada de sus abogados del Estudio Villaverde.

RITUAL SATÁNICO

PARA FAVORECER

A COLCHADO

Jaziré Pinedo también sorprendió a la opinión pública al revelar la práctica de rituales satánicos en la residencia de la empresaria Karelim López. Las declaraciones incluyeron la difusión de una fotografía donde, según Pinedo, se evidencia el desarrollo de ceremonias de carácter esotérico con fines políticos.

La foto fue registrada en su celular en tiempos que frecuentaba la casa de la empresaria y eran de extrema confianza.

En la imagen se observan dos velas negras de un metro de altura, acompañadas de un extraño escudo en el ritual que incluye la fotografía de la mandataria Dina Boluarte y el coronel PNP (r) Harvey

Colchado. Sobre este ex oficial, indicó que lo conoció en la casa de Karelim López en Breña.

“Hay imágenes de Dina Boluarte colocadas de cabeza y con cruces sobre su rostro. También se ve la fotografía de Harvey Colchado, el todopoderoso de la Diviac, y otra vela negra en la parte frontal”, detalló Claudia Toro.

Según Pinedo, estos rituales buscaban revertir decisiones políticas tomadas por la presidenta Boluarte, como la remoción de Harvey Colchado de la Diviac. “Cuando Boluarte lo despidió, este grupo

mostró una desesperación evidente. El objetivo era que ella retrocediera y que Colchado volviera al control de la Diviac. Incluso usaron cruces en los ojos de su fotografía para que ella cometiera errores y enfrentara consecuencias legales”, afirmó.

La empresaria Karelim López, también involucró otras fotos de personalidades en sus ceremonias, evidenciando que este tipo de prácticas no eran recurrentes en ella. “Rituales similares se realizaron con la fotografía de Patricia Benavides. Karelim López es una mujer satánica y fue una maestra para mí en estas cosas porque yo presenciaba como llevaba a cabo estos rituales”, puntualizó.