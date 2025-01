Radiografía de la política peruana

EN OTRO LENGUAJE

JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ

Consultor de contenidos y analista político – @jaimeasian

Creo que a pocos les sorprende la acusación de pederastia contra el cardenal Juan Luis Cipriani -que nunca fue santo de nuestra devoción-. Y es que el país está lleno de ‘diablos’ y ‘demonios’ que a diario horadan sus bases éticas y morales, la legalidad y la justicia, la convivencia, la paz social, el respeto y la institucionalidad. En buena cuenta, el Perú duerme con sus enemigos, a los que inclusive les paga tremendos sueldazos gracias, precisamente, a una clase dirigencial maquiavélica, inescrupulosa, bandida y hasta prostituida.

Si no, cómo entender que se entregue a los escolares alimentos para perros vía Qali Warma. Una burrada sin nombre, no obstante, el ministro Julio Demartini sigue dorando la píldora en el Midis.

Cómo entender que se favorezca a la corrupción y el crimen organizado maniatando la ley de detención preliminar. Una triquiñuela para curarse en salud, no hay de otra. Cómo entender que la criminalidad siga de plácemes, ahora con explosiones a diestra y siniestra, y la presidenta hable en el Foro Económico Mundial de Davos de ‘tranquilidad social’. Cómo entender que al Congreso de los ‘niños’, ‘mochasueldos’ y acusados de violación ahora se sume una supuesta red de prostitución que ha levantado polvo noticioso en todo el mundo porque, encima, hay una chica asesinada por encargo con una lluvia de balazos.

Una vergüenza total. Las encuestas, esas que cuestiona del ministro de Justicia, Eduardo Arana, por la baja aprobación del Gobierno, también instala al Legislativo en el subsuelo de la aceptación ciudadana por estas y otras perlitas de los ‘padres de la patria’. Cómo entender, señoras y señores, que haya prófugos que interactúen en las redes sociales y se burlen de la Policía Nacional a la espera de la benevolencia judicial, como ha ocurrido con el hermanísimo. El director de la PNP algún día tendrá que rendir cuentas sobre esta

ineptitud funcional. Cómo entender tanta mala suerte en la elección de autoridades por voto popular, un círculo vicioso que no tiene visos de solución, máxime si contemplamos el rosario de agrupaciones que postularán en 2026. Más de lo mismo. Cómo entender, cómo entender, cómo entender…

“En buena cuenta, el Perú duerme con sus enemigos, a los que inclusive les paga tremendos sueldazos…”.