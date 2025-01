Denunciarán constitucionalmente a Fiscal de la Nación por acosar al Congreso

ONCE PARLAMENTARIOS FUERON DENUNCIADOS POR DIVERSOS CARGOS. EN RESPUESTA, PRESENTARÁN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA DELIA ESPINOZA

La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció que evalúan denunciar constitucionalmente a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, e indicó que esta medida responde a una denuncia constitucional contra ella y otros parlamentarios por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció que alista una

denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras considerar que existe una persecución política. Ello, luego de conocerse que se ha interpuesto una denuncia constitucional contra ella y otros legisladores por la presunta comisión del delito de negociación

incompatible.

“Creo que existe un ánimo, un manejo inadecuado de parte de la Fiscalía en seguir persiguiendo a políticos. Voy a trabajar con mi equipo una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, porque creemos que está realmente infraccionando la Constitución Política del Perú”, dijo la parlamentaria. “Creemos que ella tiene que, por lo menos, haber revisado el artículo 93 de nuestra Constitución y la inviolabilidad que nosotros tenemos sobre nuestro voto. Y las prerrogativas que tenemos para votar en la forma adecuada y correspondiente”, agregó.

AMEDRENTAMIENTO

Por su parte, el parlamentario de Honor y Democracia, Jorge Montoya, indicó que la denuncia en su contra se trataría de “un amedrantamiento” y

aseguró que se sumará a la iniciativa propuesta por Patricia Juárez. “En esa denuncia penal están yendo contra la ley, porque nosotros no tenemos mandato imperativo.

Sin embargo, están cuestionando nuestro voto. Eso es ilegal y es un delito lo que están cometiendo. Lo vamos a denunciar”, indicó. Es un amedrantamiento a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso por las críticas que hemos venido haciendo a la Fiscalía el año pasado. Y esta fiscal nueva viene acompañada de sus compañeros. Primero que limpie la Fiscalía y luego que se preocupe del resto”, añadió.

CUESTIONABLE

DENUNCIA DEL MP

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que forman parte de la Comisión de Defensa del

Parlamento, por la aprobación de un dictamen que favoreció a cinco legisladores que son, al mismo tiempo, pensionistas de las Fuerzas

Armadas y Policía Nacional. A través de su cuenta de X, la entidad informó que la denuncia constitucional fue presentada a través de su Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales. Los parlamentarios comprendidos en la denuncia son José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.

Ellos fueron integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período anual de sesiones 2021-2022. Cabe señalar que varios de ellos todavía forman parte de dicho grupo de trabajo.De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de laNació, se les ha denunciado en calidad de presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

Se indica que a dichos legisladores se les atribuye “haberse interesado indebida y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, con su texto sustitutorio”, que favoreció a José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín.

El texto agrega que, con su aprobación, los cinco parlamentarios pudieron acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular (congresistas) y pensionistas de las Fuerzas Armadas, en el caso de los cuatro primeros; y de la Policía Nacional, en el caso de Azurín.

“Es correcta la decisión judicial a favor de Cerrón”

El abogado penalista César Nakazaki se refirió a la decisión del Poder Judicial de declarar nula la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el caso ‘Antalsis’. Al respecto, el jurista mencionó que las restricciones tienen un plazo máximo de 36 meses y la medida contra Cerrón fue impuesta en 2017. “En el caso de Vladimir Cerrón,

era una crónica de una muerte anunciada, porque la Sala de Apelaciones ya había anulado una resolución de primera instancia con un mandato concreto: si vas a variar de comparecencia a prisión, analiza la prueba. Ese fue el mandato que dio la sala y dijo que otro juez vuelva a revisar el caso. Baja y el nuevo juez dice: Yo no voy a revisar la prueba, no estoy de acuerdo con eso. Y hace una conjetura con una resolución de la Corte Suprema, y vuelve a no revisar el caso”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Ahora, un problema adicional: el Congreso, en este caso sí correctamente, ha restablecido que las restricciones de la comparecencia tienen un plazo máximo de 36 meses. Y estas restricciones contra Cerrón se dieron en el 2017. O sea, tiene seis años la comparecencia y hasta ahora no hay juicio y no hay sentencia, así que la decisión del Poder Judicial es correcta”, agregó.