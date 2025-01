Selección Peruana cayó ante Paraguay 2-1 en el inicio del Sudamericano Sub 20 en Venezuela

By

Selección Peruana cayó ante Paraguay 2-1 en el inicio del Sudamericano Sub...

Nos ilusionamos con lograr triunfo, pero solo fue un espejismo. La Selección de Perú no pudo sostener la ventaja inicial y perdió ante Paraguay 2-1, en el inicio del Grupo “A” del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se realiza en Venezuela. Los pupilos de “Chemo” del Solar ahora tendrán que jugarse el todo o nada ante la “Vinotinto” el sábado, para no quedar tempranamente eliminados.

A los 20’ un centro de Max Loren Castro al área, es rechazado a medias por el zaguero Diego León y el balón llegó a la posición de Juan Pablo Goicochea que sacó un derechazo seco para mandar a la red. Era el 1-0 para Perú. Pero a los 22’ una mano de Julinho Astudillo en el área tras varias dudas, fue sancionado con penal por el árbitro Hinestroza, y lo convirtió Lucas Kmet engañando al arquero William Falcón. Así se fueron al descanso.

En el complemento, llegó el desnivel para los guaraníes. A los 71’, tras un tiro libre ejecutado por Lucas Kmet es conectado de cabeza por David Fernández, que mandó el balón a la red, batiendo al arquero William Falcón, y dándole los tres puntos.

En el partido de fondo, Chile le ganó a Venezuela 2-1 y es otro de los líderes al jugarse esta primera fecha, en la que descansó Uruguay.

ALINEACIONES:

PERÚ: Falcón; Astudillo (Arias), Villacorta, Posito, Amasifuen (Garcia); Rojas (Dioses), Wisdom, Cruz (Zoyer); Castro (Cornejo), Goycochea y Guzmán. DT: J. del Solar.

PARAGUAY: Insfrán;Arguello, Quintana, León, Balbuena; A. Aguayo, G. Aguayo, Puzzo, Kmet (Guiñazú); Morinigo y Fernández (Caballero). DT: A. Duscher.

ÁRBITRO: JhonHinestroza (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Metropolitano de Lara-Barquisimeto