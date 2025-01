Ministro Santiváñez no entregará su contraseña de iCloud

 Presentará una queja contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia. Ejecutivo lo respalda.

Continúa el enfrentamiento. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que no accederá al pedido del Ministerio Público para entregar su contraseña de iCloud. Esta solicitud se da en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de abuso de

autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo, que presenta diversos cuestionamientos, y el periodista caviar Marco Sifuentes. Como parte de las diligencias de este caso, Santiváñez entregó un iPhone 15 Pro, el cual había sido restablecido a su configuración de fábrica y carecía de chip o información relevante para el caso. Es por eso que el fiscal a cargo le dio un plazo de 48 horas para brindar los accesos de su cuenta.

El funcionario calificó la solicitud de la Fiscalía como “ilegal”, ya que, con esa información, se pueden acceder a datos sensibles, como cuentas bancarias y fotografías. Por lo que consideró necesario que lo citen, para que así la fiscal pueda enterarse de su vida.

“Les comento como abogado procesalista. Existen dos tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público: el legal y el ilegal.

Con la información del iCloud accedes a cuentas bancarias, a fotografías, antecedentes, documentos.

Si la fiscal quiere saber de mi vida, mejor que me cite y me pregunte, pero nunca a través de una solicitud de usuario y contraseña de iCloud”, declaró desde una actividad en Arequipa. Santiváñez agregó que

la Constitución ampara la presunción de inocencia y que la Fiscalía “ha armado un circo” a partir de una copia de los audios del capitán Junior Izquierdo. También anunció que por esta situación presentará una queja formal contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por Gino Ríos Patio. Sin embargo, a pesar de sus palabras, la Fiscalía considera que el contenido almacenado en la cuenta de iCloud del ministro sería de gran importancia para el desarrollo y esclarecimiento de los hechos bajo investigación, los cuales incluyen el presunto abuso contra el capitán PNP Junior Izquierdo.

El ministerio público enfatizó que, en este tipo de diligencias, el acceso a los datos almacenados digitalmente se convierte en un elemento crucial para determinar posibles responsabilidades. Por ello, el fiscal Mendoza Salvador ha especificado que la información solicitada debe ser entregada dentro del plazo establecido. La intención de la Fiscalía es recuperar información relativa a las fechas concretas de los eventos investigados y así consolidar las evidencias en el marco de este proceso judicial.

Como no podía ser de otra manera, el policía de los caviares y exoficial pasado al retiro, Harvey Colchado, aprovechó para opinar y cuestionar al Ejecutivo. “Juan Santiváñez enfrenta a la Fiscal de la Nación como si estuviera en un tribunal. Santiváñez parece olvidar que su rol es de ministro, no de abogado litigante. En política, la transparencia no

es opcional. Los actos de obstrucción de Santivañez vulneran esa transparencia y, lo que es peor, cuestionan su idoneidad para el cargo”, escribió en su cuenta de X.

Adrianzén: “Es un abogado extremadamente capaz”

Ante esta situación de conflicto entre un poder del Estado y una entidad autónoma, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, le brindó todo su apoyo al titular del Ministerio del Interior, luego que, aparentemente, este último intentara desviar la atención a las investigaciones que se le siguen desde el Ministerio Público.

“Con relación al pedido que ha hecho la Fiscalía al señor ministro del Interior, las respuestas de él ya han sido amplias, ya ha explicado con precisión cuáles son las razones por las que él ha respondido, a través de su abogado, todo lo relativo a la información que se le ha solicitado, el teléfono celular, etc.”, indicó.

En esa línea, adelantó que el ministro Juan José Santiváñez, a través de su defensa legar adoptará medidas necesarias contra el Ministerio Público, debido a que se habría filtrado información reservada durante el proceso. “Ha hecho saber el ministro públicamente que va a adoptar

algunas medidas, porque se ha revelado información reservada del proceso, como su número telefónico y demás cosas. Ese es

un proceso que se está viendo en sede fiscal, el ministro es un abogado extremadamente capaz, tiene su defensa legal, también”, argumentó.