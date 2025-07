América de Cali con Luis Ramos sacó buen empate de visita ante Bahía 0-0 por los Playoffs de la Copa Sudamericana

By

América de Cali aprovechó que Bahía puso un equipo alternativo y sacó un importante resultado en su visita al equipo brasileño, en el juego de ida del Playoff de la Copa Sudamericana 2025. Así, el escarlata hizo el negocio y tendrá la oportunidad de definir su clasificación a octavos de final de local. El peruano Luis Ramos fue titular y fue cambiado a los 66’ por el argentino Holgado.



El entrenador Gabriel Raimondi debutó internacionalmente con América, y lo hizo planteando un partido prudente, conservador y muy táctico, pues sabía que los suplentes de Bahía iban a salir a ganarse la confianza de su técnico, Rogerio Ceni, y tratar de ganar en casa.

Los jugadores de la mechita se jugaron el partido con la importancia que tenía, pues saben que continuar en la Copa Sudamericana es crucial para tener un buen semestre, en lo deportivo y en lo económico.

El equipo de Salvador de Bahía fue el que más tuvo la pelota y dominó el juego, pero no fue contundente, no tuvo opciones realmente claras para merecer la ventaja.



Sobre el final, Everton Ribeiro se fue expulsado por meterle un duro codazo en la cara al defensor José Cavadía; el árbitro uruguayo Andrés Matonte consultó el VAR y no dudó en mostrarle la tarjeta roja por la agresión.



Sin embargo, América perdió a Cavadía en una jugada posterior, en el último minuto agregado, por una falta en la mitad del campo y completar la segunda amonestación.



El 0-0 deja a América en inmejorable posición para la vuelta: clasificar a octavos de final es el gran objetivo escarlata. En los otros partdos jugados hoy, Central Córdoba de Argentina empató con Cerro Largo de Uruguay 0-0, mientras Indepediente del Valle de Ecuador goleó a Vasco Da Gama de Brasil 4-0.