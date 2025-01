“Proyectos de retiro de AFP y CTS son populismo”

By

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOSTIENE QUE SE DEBE GENERAR EMPLEO

–Congresista Ilich López afirma que este tipo de medidas se presentan porque se acercan las elecciones.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Ilich López (Acción Popular), consideró como propuestas populistas todos los proyectos de ley que buscan promover retiros de fondos de pensiones administrados por las AFP y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

“Son medidas populistas, no sé quién las haya presentado, pero me parece una visión populista de la parte legislativa. La entiendo porque estamos cerca de elecciones y seguramente algunos quieren caerle bien a la gente en estos momentos previos a las elecciones”, sostuvo.

En efecto, en la Comisión de Economía existen actualmente cinco proyectos de ley que intentan restituir el retiro del 95.5% de los fondos privados de pensiones y dos que pretenden ampliar el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2025 y 2026, respectivamente.

Generar empleo

En respuesta a estas iniciativas legislativas, López planeó que las políticas públicas que se aprueben deben estar orientadas al desarrollo económico del país con el objetivo de que haya más trabajo para bienestar de todos los peruanos.

“Nuestro país debe estructurarse sobre la base del desarrollo económico. ¿A qué me refiero? Debemos impulsar trabajo, generar empleo, buscar propuestas legislativas que generen, por ejemplo, ampliación de base tributaria o formalización, porque más del 70% vive en la informalidad y estas medidas no ayudan a la mayoría de las personas, sino a un pequeño sector que tiene trabajo fijo y los deja desamparados ante un eventual cese de sus labores”, explicó.

Respecto de que esa es su opinión como presidente de la Comisión de Economía, pero que son los congresistas los que finalmente deciden si se aprueba o no un determinado proyecto, el parlamentario manifestó que su posición se orienta a la protección de los trabajadores.

“La presidencia de la Comisión de Economía tiene una posición respecto a cautelar la seguridad de los trabajadores. Esos proyectos de ley van a tener que cumplir sus procedimientos. Tenemos 900 proyectos de ley en la comisión y los vamos a ver en el orden de prelación que tengan”, concluyó.