Domingo Pérez favoreció a Keiko Fujimori: Poder Judicial anula juicio oral gracias a la fiscalía

PODER JUDICIAL ANULA JUICIO ORAL A JEFA DE FUERZA POPULAR, GRACIAS A LAS DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DEL FISCAL, DESCRITAS EN SENTENCIA DEL TC

Y VUELVE A LA ETAPA INTERMEDIA en el caso Cócteles, en cumplimiento de la sentencia del TC.

Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí…Eso debe estar cantando el cuestionado fiscal José Domingo Pérez, luego que el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió, por mayoría, dejar sin efecto todo el juicio contra Keiko Fujimori y más de 30 procesados en el denominado Caso Cocteles.

Esta medida se tomó en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó retroceder el proceso a la etapa intermedia para un nuevo control de la acusación.

La decisión del juzgado alcanza a la excandidata presidencial y a los acusados que presentaron la solicitud, pero también a aquellos que no lo hicieron.

Entre los que pidieron acogerse a los efectos de la sentencia del TC figuran los abogados de Jaime Yoshiyama, Ana Hertz, Efraín Goldenberg, Adriana Tarazona, Pier Paolo Figari, Luis Barboza Dávila, Augusto Bedoya Cámere, Vicente Silva Checa, Antonietta Gutiérrez Rosati y Mark Vito Villanela así como las defensas de su empresa MVV Bienes Raíces SAC y del partido Fuerza Popular.

El caso, que está relacionado con presuntos aportes irregulares a las campañas electorales de Fujimori, ahora deberá reiniciar desde la etapa intermedia (control de acusación). En esta fase, el juzgado evaluará nuevamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidirá si el caso procede a juicio oral.

Cabe destacar que la anulación no implica una declaración de inocencia para los acusados y se aplicará tanto a quienes solicitaron acogerse a los efectos de la sentencia del TC como a aquellos que no lo hicieron.

FISCALÍA RESPONDE

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez anunció que apelará la decisión del Poder Judicial que anula el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por el mencionado caso. “En relación a las resoluciones finales voy a interponer el recurso impugnatorio correspondiente y lo sustentaré en el plazo correspondiente”, afirmó el magistrado.

A pesar de sus palabras, es evidente que el representante del Ministerio Público y su coordinador, el fiscal Rafael Vela Barba, han fracasado estrepitosamente al frente de uno de los casos más importantes frente a una lideresa política.

Como para darle una mano, el representante del IDL, Carlos Rivera, aseguró en su cuenta de X que como el “Poder Judicial acaba de anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros por lavado de activos (caso Cócteles) y dispone que se regrese a etapa intermedia. No que la justicia era controlada por la “mafia caviar¨?”.

Chlimper excluido del caso

Asimismo, el Poder Judicial decidió, por unanimidad, anular el juicio oral relacionado con el caso Cócteles en lo que respecta al acusado José Chlimper Ackerman, quien enfrentaba cargos por lavado de activos, falsa declaración y falsedad genérica.

Esta decisión implica que Chlimper, ex ministro de Agricultura de la dictadura de Alberto Fujimori, quede completamente excluido del proceso judicial. El caso será retornado a la etapa intermedia.

Al respecto, el abogado Andy Carrión, detalló que si bien no se ha anulado el caso en su totalidad, representa un gran retroceso.

El jurista señaló que el juicio oral se ha suspendido, enfatizando, además, que esto representa un enorme retroceso que podría

tardar años en retornar a la instancia en la que se había llegado. El especialista en derecho argumentó que el caso podría tardar mucho tiempo en resolverse.

“Ahora se cayó por lo menos el juicio oral. No significa que

este caso pueda volver a esta etapa de juicio, pero por lo menos ahora, si va a volverse a realizar un control de acusación, va a tomar muchos meses o incluso años que hacen predecible que más bien este caso se pueda dilucidar todavía en muchos años adelante”, enfatizó.

En ese mismo orden de ideas, contextualizó la decisión del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, explicando que la decisión del Tribunal Constitucional enfatizó que se había vulnerado el derecho a ejercer la defensa del acusado José Chlimper. A esto se suma la perspectiva expuesta por la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien señaló que el juez de la etapa preparatoria había consentido actos “carnavaleros”.

“El TC señaló que en el caso de José Chlimper la acusación fue sorpresiva, inusitada y que no se le permitió ejercer su derecho de

defensa. Es más, la propia presidenta del TC, Luz Pacheco, fue mucho más radical en su evaluación, ella señaló que el juez de investigación preparatoria había servido como una especie de comparsa a lo que el fiscal estaba postulando”, complementó.