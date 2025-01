¡Oiga caballero, comenzó el año preelectoral!

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

Con la llegada de 2025 hemos entrado también a un año preelectoral y, desde el primer día, han empezado a vislumbrase acomodos, reacomodos y saltos políticos con el propósito de saborear las mieles del poder en 2026. Recordemos que, según el calendario establecido, en abril próximo, la presidenta Dina Boluarte debe convocar a Elecciones Generales y lo que se prevé es una catarata de candidatos de todos los pelajes para el Sillón de Pizarro y el Congreso de la República.

Entonces, ¡oiga caballero, a acomodarse que el circo va a comenzar! No olvidar la canchita porque serán varias funciones en las que, indefectiblemente, veremos postulantes payasos, malabaristas, para la risa o el llanto, tragasables y catadores de cualquier platito al paso. El antecedente dice que Alfredo Barnechea perdió la elección cuando en plena campaña se le cruzó una porción de chicharrón y él volteó la nariz. En el Perú, un candidato que no posee buen estómago y desaira un inclusivo pedazo de chanchito, está hecho.

Si uno pasa por un colador a los eventuales candidatos a la Presidencia (con las excepciones del caso, por supuesto), la resultante es una propuesta totalmente nociva para la salud del país. No hay nada nuevo bajo el sol, suele escucharse en las calles. Con el agregado de que el impresentable Parlamento que tenemos ha dejado la puerta abierta para que asesinos, corruptos y hampones de toda laya puedan ponerse la banda. No basta con que 5 de los 6 mandatarios desde 1985 hayan acabado en la cárcel y que el sexto se suicidara.

El espectáculo circense va a estar por el lado de las propuestas y promesas. Como hay rebelión en la granja, por ejemplo, todos van a querer pacificar al país con las ideas más estrambóticas e imposibles. De hecho, no faltarán los que lancen un plan al estilo Bukele. La otra cara de la moneda será qué especímenes accederán a las curules bicamerales. No nos hagamos muchas ilusiones porque la mayoría de los integrantes del Chongreso de hoy buscará repetir el plato para seguir gozando de los bacanales crematísticos y de toda índole que encuentra sobre la mesa.

