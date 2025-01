Nueva JNJ tendrá el reto de elevar la calidad de la justicia

Organismo autónomo deberá recobrar la confianza perdida debido al manejo de los caviares y vizcarristas.

Los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se instalarán hoy, luego

de su juramentación el pasado octubre, con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia en el país, cuestionada por los continuos escándalos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también de recobrar sus niveles de confianza debido a la cercanía de los salientes miembros con ciertos sectores ideológicos.

La ceremonia de instalación del nuevo pleno de la JNJ se realizará a las 11:00 horas en la sede de este organismo autónomo en el distrito de San Isidro, acto protocolar que contará con la presencia de las principales autoridades del Estado, como la presidenta de la República, Dina Boluarte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y los integrantes de otras entidades como el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General

de la República, Defensoría del Pueblo, etc. Previo al acto se procederá a la elección interna entre los magistrados del presidente y vicepresidente de la JNJ para el periodo 2025-2026. En ese sentido, ha trascendido las postulaciones del doctor Gino Ríos Patio y de Francisco Artemio Távara para el cargo de presidente de la JNJ.

Según las estimaciones, el exprocurador Ríos Patio cuenta con el respaldo de la mayoría de los flamantes magistrados, no solo por haber ocupado el primer lugar en el cuadro de méritos del concurso para la JNJ, sino por sus cualidades académicas y profesionales para liderar los cambios que requiere con urgencia la entidad en aras de recobrar la credibilidad ciudadana.

En cambio, opinan las mismas fuentes, Artemio Távara Córdova ha evidenciado un exceso de protagonismo con declaraciones y entrevistas en diversos medios de comunicación, además de que el factor de la edad no contribuye precisamente a mostrar una renovación, sino al contrario perpetuar cuestionables actitudes como las incurridas por la saliente magistrada Inés Tello de Ñeco que sobrepasó la edad límite para permanecer en el cargo.

Los nuevos miembros titulares de este importante organismo son Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Francisco Artemio Távara Córdova, Jaime Pedro de la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, quienes ocuparon los primeros puestos en el cuadro de méritos con los resultados obtenidos por los postulantes.

La misión principal de la JNJ es dirigir los procesos de selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales en todo el país, lo que implica una gran responsabilidad en la mejora de la calidad de la justicia en el país. Es en ese sentido que el reto de los nuevos miembros de la JNJ radicará en mejorar la percepción y eficacia de la ciudadanía en el sistema judicial, que ha estado bajo el escrutinio público. Adicionalmente, la JNJ también designa a los jefes (as) de la Oficina Nacional de Proceso Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

PROCESO

TRANSPARENTE

Es necesario precisar, que el proceso de selección de los nuevos miembros de la JNJ cumplió con todos los estándares de transparencia y legalidad, los mismos que fueron acordados por todos los miembros de la Comisión Especial, presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Cada una de las etapas del proceso, y sus respectivos resultados, fueron comunicados de manera oficial a fin de procurar la máxima transparencia. Incluso, la última etapa, de entrevistas personales, fue transmitida en vivo para garantizar el acceso de toda la ciudadanía.

Perfil de los nuevos magistrados

Gino Tomás Ríos: Exprocurador anticorrupción, denunció a exfuncionarios durante el gobierno de Alejandro Toledo. El Poder Judicial lo absolvió de acusaciones de plagio y controversias relacionadas con el uso de recursos del Estado en asuntos personales. Francisco Távara: Exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y expresidente del Poder Judicial, figura con registros de llamadas con el exjuez César Hinostroza en 2018, antes del escándalo del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Jaime de la Puente: Expresidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, con experiencia como procurador y asesor en el Tribunal Constitucional. María Teresa Cabrera: Excongresista de la República y tercera vicepresidenta en la Mesa Directiva presidida por Manuel Merino. Los caviares e izquierdistas la cuestionaron por sus críticas al gobierno de Martín Vizcarra (a) Lagarto. Víctor Hugo Chanduví: Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Antenor Orrego y juez superior suplente en la Corte Superior de La Libertad. Germán Serkovic González: Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rafael Ruíz Hidalgo: Exasesor en derecho constitucional del presidente del Poder Judicial y retirado de un proceso en 2022 por no declarar deudas.