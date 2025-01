Violeta Ferreyros: “En el set de Trampolín celebré mis mejores cumpleaños”

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

*Querida animadora y única sobreviviente del clan de Augusto Ferrando se confiesa a Diario UNO y LA ULTIMA DIGITAL y recuerda su paso por desaparecido ‘Trampolín a la Fama’ en 1996.

*Ella rememora la gran amistad que forjó con el ‘negro’ Ferrando, sus espontáneos bailes con Alan García y Alberto Fujimori, y con voz autorizada, analiza el actual momento de la Tv peruana.

Entrevista y fotos: Kevin Eneque

Sus padres la bautizaron como Luz Violeta Ferreyros Tabbah, pero el Perú entero la conoce como: Violeta Ferreyros. Nació en el distrito limeño de Miraflores. Tiene raíces españolas y árabes. Recuerda que debutó a los 15 años en la televisión cuando las imágenes eran en blanco y negro. A pesar de los años, mantiene su picardía criolla y los recuerdos de su trayectoria vividos en los sets de su querida Panamericana TV.

-Violeta, ¿cómo llegaste a la televisión?

Fue en 1965. Una amiga me pidió que lo acompañara a Panamericana Televisión para un casting. Estaban buscando modelos para el programa de Kiko Ledgar. Al final, no consideraron a mi amiga y me eligieron a mí. Trabajé seis meses con Kiko hasta que Augusto Ferrando, que hacía su programa en el mismo canal, me vio y cuando me “jaló” para su elenco me dijo: “con Kiko tendrás plata; pero conmigo tendrás fama”. Le hice caso, no se equivocó.

-¿Qué imagen te dejó Augusto Ferrando?

Augusto era un hombre correcto, un caballero. A pesar que cuando me llamaba “vieja” yo le respondía “chancho”, nunca nos faltamos el respeto. Jamás me trató mal en los 30 años que estuvo al aire nuestro querido Trampolín a la Fama.

-¿Y tu cumpleaños lo celebrabas en el programa?

Si claro. En enero, festejamos dos veces. El seis mi santo y el quince el cumpleaños de Augusto. Eran dos celebraciones muy emotivas. En mi caso, celebré mis mejores cumpleaños. Llegaban varios artistas a cantar el tradicional Happy Brtistday y el regalo más lindo en esas fechas era el cariño y el aplauso del público.

El fin de Trampolín

El sábado 11 de mayo de 1996, fue emitido el último programa de Trampolín a la Fama. Augusto Ferrando bajo el telón de su exitosa creación con la frase: ¡Un comercial y no regreso! De aquel día, Violeta Ferreyros así lo recuerda: “Fue el programa más triste. Augusto, mis compañeros y todo el público no paraban de llorar. Increíblemente, yo no podía soltar ninguna lagrima. Me contuve hasta que llegué a mi casa. Ahí recién me eché a llorar y recuerdo que decía con mucha pena: ¡terminó mi trampolín!”

En los 30 años que duró Trampolín, ¿cómo te llevaste con tus compañeros?

Augusto me cuidaba mucho por ser la menor del grupo. Leónidas Carbajal era muy noble, muy bueno y siempre me regalaba un chocolate, un dulce. “Tribílin” era correcto y atento. Y la “Gringa”, una amiga y gran compañera. Éramos los cinco que salíamos los sábados a las cinco (risas)

¿Y el programa que más recuerdas?

Todos los programas de Trampolín a la Fama eran buenos. En cada programa teníamos como invitados a artistas, comediantes y hasta presidentes de la República. Cuando llegó el presidente Alberto Fujimori el set fue una fiesta. Él me invitó a bailar y yo accedí. Augusto me contó que había hecho una apuesta con “el chino” que no aceptaría bailar y perdió. También tuve la suerte de bailar con Alan García. Fue un lindo momento. Él era un hombre muy alto, recuerdo que en pleno baile le decía: ¡que churro eres! (risas)

Frases de Panamericana y la televisión (ayer y hoy)

-Violeta, ¿es cierto que algunas frases de la televisión fueron ideas tuyas?

Humildemente debo reconocer que es cierto. Fueron palabras espontaneas que luego quedaron. Imagínate que a Genaro Delgado Parker le puse ¡Papá Upa! En otra ocasión, un amigo productor me dijo nos vemos afuera de Panamericana y yo le dije: un momento, nos vemos en la “Esquina de la televisión” (risas).

En Trampolín también surgieron otras recordadas frases como: ¡Siempre contigo! y ¡Buenas tardes Perú! Y hasta le puse el nombre a la secuencia: Haga negocio con Cuco. Aquí Ferrando quería que el bloque llevara por nombre: Haga negocio con Augusto.

¿Y, cómo observas a la televisión de hoy?

Con mucha pena. No hay un solo programa que valga la pena. Siento que falta líderes, una mano fuerte y conductores bien preparados que brinden cultura a la audiencia, en especial a los jóvenes. Antes teníamos a grandes animadores como Kiko Ledgar, Pablo de Madalengoitia.

Con mucha pena. No hay un solo programa que valga la pena. Siento que falta líderes, una mano fuerte y conductores bien preparados que brinden cultura a la audiencia, en especial a los jóvenes. Antes teníamos a grandes animadores como Kiko Ledgar, Pablo de Madalengoitia.



Ping pong con Violeta Ferreyros

-Panamericana televisión…

¡Siempre contigo!

-Un plato favorito

El lomo saltado; también lo preparo, me sale exquisito.

-Un género musical

Me encanta la música romántica.

-Un libro…

Cien años de Soledad de Gabriel García Marques

-Un actor peruano

Hernán Romero y Adolfo Chuiman

-El momento más feliz de tu vida…

Cuando nació mi hija Violeta Watanabe.

-El momento más triste…

Cuando falleció mi esposo, hace ya nueve años.

-Un futbolista…

Hugo el “Cholo” Sotil

-¿Tu máximo deseo para el 2025?

A Dios le pido salud y trabajo, tanto para mí como para mi hija Violeta. Por cierto, todavÍa tengo fuerzas para seguir trabajando.