Óscar Valdés: «Me siento preparado para ser presidente de Perú»

Ex primer ministro expresó su deseo de poner su experiencia al servicio del país

“Yo quiero ser presidente (de Perú), no quiero volver a ser primer ministro. Como presidente, usted puede solucionar los problemas del país al ciento por ciento”, sostuvo el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano (PPC), Óscar Valdés Dancuart, en una entrevista al programa ‘Las Cosas Como Son’, de RPP, durante la conversación con Fernando Carvallo explicó las razones que lo motivaron a tomar esta determinación.

«Poca gente sabe que yo soy industrial hace 30 años, que por mi actividad recorro mi Perú a lo largo y ancho. No sólo conozco de seguridad, conozco de reforma del Estado y bastante bien el tema de la reactivación económica. Yo me siento preparado (para tan honroso encargo). La vida me ha dado todos estos aprendizajes y lo hago por servir. Fíjese, yo no tengo apuros, tengo una industria próspera en el sur del pais. Tengo mi vida hecha, sin embargo, estoy convencido que no puede haber una empresa sana ni un país sano, en un entorno insano”, afirmó.

Valdés se refirió también a la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vivimos los peruanos, recordando una de las acciones que promovió cuando ejerció el cargo de ministro del interior en 2011, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

«Hicimos el plan de seguridad ciudadana, que contemplaba que gobernadores y alcaldes debían involucrarse y sean quienes lleven adelante un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, con el apoyo del Serenazgo, seguridad privada, cámaras de vigilancia, drones, todo lo que sea necesario para combatir a la delincuencia», señaló.

En esa línea, vio positivo que algunas autoridades estén tomando acción. «Hay algunos alcaldes que han tomado el toro por las astas. Se han juntado y han empezado a trabajar (…) Lo estoy viendo en Los Olivos, Magdalena, San isidro, Miraflores, hay varios distritos que ya los alcaldes han dicho: bueno, yo tengo que hacer el trabajo, no me lo va a hacer la Policía», puntualizó.

Para lograrlo, Valdés Dancuart añadió que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, compuesto por varias entidades del Estado, el llamado a articular normas que permitan un trabajo conjunto más amplio y fortalecido.

Por otra parte, el también expresidente del Consejo de Ministros, en los años 2011-2012, resaltó que el trabajo de inteligencia es vital para llevar a cabo operaciones contra la delincuencia; sin embargo, criticó que no se use efectivamente. «EI presidente es el que dirige la inteligencia a nivel país como dirige la política internacional. Si el presidente no conoce cómo emplear la inteligencia, ahí empieza nuestro calvario. El Perú tiene buena inteligencia, pero se está usando mal», explicó.

Asimismo, recordó que la Policia Nacional cuenta con buenas unidades de intellgencia, como la DIGEMIN y la DIRIN, que pueden hacer una efectiva labor.

«Por eso a mí me extraña que haya tanto prófugo y no se les encuentre. No están haciendo su trabajo o, si lo hacen, no les hacen caso. Ya se sabía que ordenarían la detención de Nicanor Boluarte y la Policía estaba haciéndole seguimiento y se les fue. Lo mismo con Vladimir Cerrón. Al parecer, hay una complicidad con actores del Estado, al más alto nivel, para que este señor no sea capturado. Es que ese señor sabe mucho, ese señor el día que lo capturen, él abre la boca y téngalo por seguro que cae el gobierno. No se olviden que ella (Dina Boluarte) fue la tesorera de ‘los Dinámicos del Centro’, entonces hay muchas cosas que son muy obvias que no podríamos soslayar”, argumentó.

Finalmente, acerca del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Valdés consideró que “no ha debido ser nombrado. Un hombre que se dedicaba a recuperar a gente irrecuperable dentro de la Policia no puede estar ahí», sentenció.