Poder Judicial vuelve a corregir a juez Concepción Carhuancho

Sentencia cuestiona el sesgo político y ausencia de conocimientos jurídicos del magistrado favorito de los caviares que pretende ignorar el marco legal vigente.

SALA ORDENA INMEDIATA LIBERTAD del abogado Mateo Castañeda porque no existe peligro de fuga ni entorpecimiento judicial.

Nuevamente en ridículo. La Quinta Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso de apelación que presentó la defensa legal del abajo y exfiscal Mateo Castañeda contra el mandato de 24 meses de prisión preventiva que le impuso, en primera instancia, por el caso ‘Los waykis en la sombra’, el cuestionado juez Richard Concepción Carhuancho. En ese sentido, el Poder Judicial revocó ayer, en horas de la tarde, la resolución impuesta al exabogado de

la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el referido caso.

Así lo indicaron en la cuenta de X de la Corte Superior Nacional, donde precisaron que la Quinta Sala Penal de Apelaciones fue la que adoptó esta medida y por tanto se ordena su inmediata libertad.

Uno de los puntos más importantes es que la Quinta Sala de Apelaciones señala que en el citado caso corresponde aplicar la Ley n.° 32108 y Ley n.° 32138, Ley de Crimen Organizada aprobadas por el Congreso (que fue inaplicada en primera instancia) en atención a lo establecido por la Corte Suprema.

Respecto a ello, sobre el delito de organización criminal, en el caso de Mateo Castañeda, la instancia judicial señaló que no alcanza los requisitos exigidos en la ley vigente y no se ha verificado los graves y fundados elementos sobre este ítem. Es decir, vuelve a corregir al juez Concepción Carhuancho.

En tal sentido, explica la sala, se debe a que el juez de primera instancia no ha desarrollado los presupuestos de la organización criminal. En este caso, conforme a la aplicación de las leyes emitidas por el Congreso de la República, “no encontramos mayores elementos que puedan acreditar el delito de organización criminal en el caso concreto (Mateo Castañeda)”.

La Sala expresa no se evidencia un comportamiento procesal negativo de Castañeda. Alega que el exfiscal entregó su pasaporte a las autoridades y estuvo presente en la audiencia de lectura de prisión preventiva, siendo esto un buen comportamiento procesal.

Por ello, existe un peligro de fuga en baja intensidad. La defensa de Castañeda requirió Tribunal Superior revocar el extremo de la resolución, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho en la que ordenó la prisión preventiva a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

La sala superior dispuso que Mateo Castañeda afronte bajo mandato de comparecencia esta investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad genérica en agravio del estado. Ahora, el exabogado de Dina Boluarte será excarcelado del establecimiento penitenciario Ancón I, donde fue clasificado para afrontar esta medida restrictiva. Deberá cumplir impedimento de salida del país por 36 meses y una caución de S/ 10 mil soles.

CASO WAYKIS

EN LA SOMBRA

Castañeda es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad genérica al ser sindicado por Fiscalía de presuntamente ser el “brazo legal” durante el tiempo que brindó sus servicios a la organización criminal denominada ‘Los waykis en la sombra’.

Según la tesis fiscal, ‘Los waykis en la sombra’ habrían captado a personas alienadas a los intereses de esta red criminal para colocarlas en puestos claves de entidades del estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso también se encuentra comprendido Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra en calidad de “no habido” por la justicia luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho le impusiera 36 meses de prisión preventiva dentro de esta investigación preparatoria.

Abanto: “PJ rechaza arbitrariedad de Concepción Carhuancho”

El abogado Humberto Abanto, defensor legal del exfiscal

Mateo Castañeda, sostuvo “que es una decisión (del Poder Judicial) que nos retorna a todos a la razón, más que a la pasión o a los caprichos de quienes administran justicia.

Creo que ha sido muy importante que la sala rescate que ya hay una doctrina consolidada de la Corte Suprema respecto de que no hay ninguna inconstitucionalidad ni ninguna inconvencionalidad en las leyes 32108 y 32138”.

Asimismo, en declaraciones a Diario UNO, recalcó que “la sala ha recogido textualmente el llamado de atención general que ha hecho la Corte Suprema en la apelación del caso Heiner Alvarado. Ha recogido, repito textualmente, este llamado de atención. Esta vez, obviamente, refiriéndose directamente al juez (Concepción Carhuancho) que tomó la decisión en el caso. Lo que ha dicho y lo que ha recogido es el rechazo de la Corte Suprema al decisionismo judicial y a la arbitrariedad de querer sustraerse del principio de legalidad en materia penal”. Respecto a la libertad de su defendido, remarcó que “nosotros no vamos a tolerar que el INPE haga lo que ha estado haciendo. Si el señor Mateo Castañeda, como el oficio se ha gestionado y ha sido remitido hoy mismo. Si el señor Mateo Castañeda no es liberado mañana, nosotros vamos a denunciar por secuestro a las autoridades”.

Ante una posible demora de las autoridades del INPE recordó que “ya hay una orden judicial de inmediata excarcelación. Ningún reglamento puede ser opuesto a un mandato judicial, lo único que se puede oponer a un mandato judicial es un mandato legal y ese mandato legal no existe. Si el INPE cree que su reglamento está por encima del derecho a la libertad personal, van a tener que aprender sus funcionarios, de la manera más dolorosa, que esto no es así”.