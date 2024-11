“Indigna que bandas criminales sean atendidos por autoridades”

EL SECRETARIO GENERAL de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) sostuvo que no hay voluntad política para acabar con la delincuencia.

En su participación en CADE Ejecutivo 2024, en

Arequipa, el secretario general de la Federación

de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, mostró su indignación ante la atención que algunas autoridades prestan a líderes de conocidos seudosindicatosde construcción civil que generan violencia.

“Y lo que más indigna es que estas bandas criminales o estas organizaciones criminales que actúan bajo

fachadas tienen oídos y son atendidos muchas veces por

algunas autoridades. Hace poco, ante la convocatoria a

una supuesta paralización o movilización en el contexto

del APEC, vimos a los jefes ahí en el Ministerio del Interior reunidos con los líderes de estos seudosindicatos.

Tenemos conocimiento que congresistas recogen algunas de sus propuestas y presentan proyectos de ley”, advirtió.

Asimismo, informó que como no hay decisión política de acabar con la delincuencia, los trabajadores y empresarios han tomado la iniciativa creando el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, presentando

algunas propuestas, pero no hay avance debido a la

crisis política. “Por eso Capeco y nuestra Federación nos pusimos de acuerdo y planteamos una serie de iniciativas. En 2013 se formó una comisión multisectorial para hacer un análisis de este problema. Participó el Ministerio Público, Poder Judicial y los ministerios que

tienen que ver con el sector construcción, empresarios y trabajadores. Se llegó a la conclusión de que se habían formado desde el año 2007 seudosindicatos que eran fachadas de bandas criminales que se dedicaban a extorsionar y asesinar a empresarios y trabajadores”, señaló. Villanueva Carbajal recordó que se propuso varias iniciativas, entre ellas formar una comisión multisectorial para hacer seguimiento, en el Ministerio del Interior, a este problema. Por supuesto, a pedido de los trabajadores y los empresarios.

“Pero por los problemas de inestabilidad política y, como se ha señalado acá, que se cambian ministros conforme cambian las estaciones, no se aplican las políticas adecuadas. Y esta comisión no funciona y hasta el momento no hay ningún resultado”, dijo. Sin embargo, destacó que otras iniciativas, como el Comité de Formalización en Construcción Civil, formado hace cuatro años, ha dado resultados.

“Nunca habíamos superado los 100 mil trabajadores formales en el sector de construcción. Ahora estamos en los 145 mil, 149 mil. Entonces eso es una muestra de que se pueden hacer las cosas bien, poniéndonos

de acuerdo”, demostró. Con el diálogo alturado entre trabajadores y empresarios, considera, se puede llegar a mejorar las condiciones de vida de los peruanos.

“Hemos estado en situaciones mucho más difíciles que las de ahora y hemos salido airosos.

A fines de los 80 y principios de los 90, el país parecía inviable y, sin embargo, salimos de ese estado. Ahora tenemos una economía fuerte. Nos amenazaba la inseguridad por mano del terrorismo, ahora nos amenazan las bandas criminales. Y antes había mucho enfrentamiento entre los gremios empresariales y los gremios de los trabajadores. Ahora hay coincidencias y creo que eso puede ser una buena vía para llegar a tener resultados”, opinó. El también presidente de

la CGTP, expresó su expectativa ante el llamado Combo

Formalizador, lo que consideró una buena propuesta

porque se basa en principios económicos y, además, promueve incentivos tributarios, laborales, teniendo en cuenta los salarios y la distribución de utilidades.