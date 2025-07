Shakira prepara nueva música y emociona a sus fans con éxitos en concierto en Perú

Entradas para su show el 18 de Noviembre en el Estadio Nacional se agota

Shakira no se detiene. En medio del éxito arrollador de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la estrella global sorprendió a millones con un anuncio bomba desde el estudio de grabación: “¡Get ready for new music!”

La publicación, hecha desde sus redes oficiales, muestra a la barranquillera en pleno proceso creativo y emocionada por lo que se viene. La noticia llega mientras se prepara para sus shows del 4 y 5 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes de emprender el tramo latinoamericano de su gira.

Y eso no es todo. La cantante ya empieza a calentar motores para lo que será un 2026 muy especial, año en el que celebrará 35 años desde su debut discográfico con Magia (1991). ¿Nueva era musical? ¿Lanzamiento especial? ¿Colaboraciones sorpresa? Todo es posible.

A esto se suma la expectativa global por la expansión de su tour a Europa y Asia, cuyas fechas serán reveladas próximamente. En España, sus fans ya esperan con ansias lo que promete ser una locura en venta de entradas, al igual que en Colombia, Chile, México, Argentina y más.

Además, la artista también confirmó recientemente que compondrá un tema para la banda sonora de Zootopia 2, otra muestra de que su creatividad está en su mejor momento.

La gira continúa el 11 de agosto en México y recorrerá ciudades como Quito, Lima, Bogotá, Asunción y Buenos Aires, donde cerrará con dos conciertos en el Estadio Vélez el 8 y 9 de diciembre.

Últimas entradas para el concierto de Shakira en el Estadio Nacional

Shakira llega a nuestro país el 18 de Noviembre para cumplir con una seguidilla de conciertos que han dejado a sus fans peruanos con ganas de muy buena música. La venta de entradas para su presentación se encuentran al 80 porciento y quedan muy pocas a través de Teleticket.