Desorden y descontento en los Juegos Bolivarianos

Ejecutivo sacó abruptamente al presidente de Legado, debido a pugnas internas.

La postergación de la inauguración de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, son consecuencia de las difíciles condiciones meteorológicas en el sur del país, pero también expresa las pugnas internas al interior del Proyecto Especial Legado, entidad a cargo del certamen deportivo.

A las obras inconclusas, denunciadas por la Contraloría General de la República, se suma la abrupta salida del expresidente de dicha entidad, heredera de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Enrique Fernández Paniagua, cuyo breve mandato no pudo corregir las deficiencias heredadas de su antecesor, el judoca Carlos Zegarra Presser.

Esta difícil situación la dejó entrever el ex presidente del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, al asegurar que la inesperada salida de Fernández Paniagua respondería a que días atrás despidiera a una persona “cercana” a las altas esferas del poder en el Estado.

Según fuentes de la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, el saliente funcionario decidió retirarle la confianza a Carmen Kcomt Rivero del cargo de jefa de la Subunidad de Logística de la Unidad de Administración, debido precisamente a la lentitud en numerosos procesos vinculados a la organización de los juegos.

Esta decisión habría motivado la furibunda queja de Kcomt Rivero con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, con quien anteriormente había laborado, incluso con un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), y motivó una desproporcionada reacción que deja una pésima imagen del país ante las delegaciones deportivas de Sudamérica.

Lo cierto es que el retraso en la ejecución de las obras

deportivas se veía venir desde la gestión de Zegarra Presser, nombrado enlos tiempos del ex jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y que se encontraba enfocado en reducir el personal de las anteriores gestiones antes que en impulsar o gestionar la administración de los Juegos Bolivarianos.

Estadio de la inauguración entre escombros

La Contraloría General de la República confirmó que al menos tres obras de infraestructura encargadas para el evento deportivo no han sido concluidas, a través de un oficio dirigido al Proyecto Legado, la entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros que gestiona la realización de los Juegos Bolivarianos 2024 en Ayacucho.

Entre ellas se encuentra el estadio donde se efectuará

la ceremonia de inauguración. Según el documento publicado esta obra apenas registra un avance del 36 %.

Los organizadores del evento, incluyendo el Proyecto Legado, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga, intentaron disi mular los retrasos con publicidad y plásticos para

ocultar las construcciones inconclusas, pero la fuerte lluvia en la víspera del inicio de las competencias dejó al descubierto las deficiencias.

Lluvias inundan sedes

Tras cuernos palos. Las intensas precipitaciones

provocaron inundaciones en varios puntos de la

ciudad, incluyendo los coliseos que albergarán a

los deportistas de diversas categorías del torneo.

Personal de estos recintos comenzó de inmediato a

trabajar en la evacuación del agua de las explanadas

para rehabilitar los espacios y asegurarse de que las

instalaciones estén listas para el evento.

Según medios locales, las intensas lluvias inundaron las sedes deportivas I.E. Mariscal Cáceres y

Nuestra Señora de las Mercedes. Asimismo, la Villa

Bolivariana, donde se alberga y alimenta a los atletas, también resultó afectada.