¿Paro de transportistas en Fiestas Patrias?

By

Gremios dividen posturas ante paralización convocada para el 28 y 29 de julio. Gobierno afirma que transportistas formal no acatará el paro.

Un nuevo atentado contra un bus de transporte público encendió las alarmas y derivó en la convocatoria a un paro de transportistas durante el feriado largo por Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio. Sin embargo, desde el Ejecutivo y los gremios del transporte formal han tomado distancia de la protesta. El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que el sector interprovincial formal no participará de la paralización. “Ellos no van a acatar el paro, lo han dicho y lo han manifestado en algunos medios de comunicación”, afirmó tras una reunión con el gremio y con el presidente del Consejo de Ministros. Aun así, no descartó que otros sectores, como los taxistas y transportistas urbanos, puedan sumarse tras una reunión pendiente para este viernes.

El llamado a paralizar actividades se da en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad y las extorsiones al transporte público. La protesta no solo ha sido convocada para el feriado largo, sino también para los días 24 y 25 de julio, esta vez con fines más abiertamente políticos y en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda también evalúan adherirse.

Un paro “politizado” y sin respaldo del transporte formal

Martín Ojeda, gerente de la Asociación de Buses Interprovinciales, también rechazó el llamado a paro. Afirmó que el sector interprovincial operará con normalidad y acusó que la convocatoria responde a intereses políticos ajenos al transporte. “Las personas que están fomentando este paro, es un paro politizado y lo hemos dicho más de diez, veinte veces, sus paros han fracasado y no tienen nada que ver ni con el transporte urbano formal ni con el transporte interprovincial”, declaró.

Ojeda aseguró que los promotores de la protesta no representan a los gremios legítimos del rubro y recordó que intentos similares no han tenido convocatoria. Además, defendió la decisión de seguir operando durante los feriados patrios, señalando que esas fechas representan una oportunidad para que millones de personas viajen a reencontrarse con sus familias. “Las fiestas de Fiestas Patrias es una actividad muy importante, no solo para la actividad del transporte interprovincial, sino para los millones de pasajeros que ven una esperanza de viaje para ver a sus familiares”, añadió.

Cuestionó también la elección del 28 y 29 de julio para una protesta, pues esos días la movilidad urbana disminuye. “Este es el mismo paro que lamentablemente sentimos tiene un interés politizado y, sobre todo, sorprendente porque en Fiestas Patrias, Semana Santa y 2 de enero, saben que no va a haber movilidad porque la gente está en sus casas o de viaje”, criticó.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que se priorice la unidad en estas fechas. “Lo que se debe de buscar es la integridad, la unión, teniendo como consecuencia celebrar un aniversario más de nuestra independencia”, expresó el ministro Malaver. El resultado de las reuniones con otros gremios marcará si la paralización se concreta o queda como otro intento fallido de movilización en un país cada vez más tensionado.