Millonario lobby impulsa las Energías Renovables en el Congreso

MINISTRO RÓMULO MUCHO, Pedro Gamio, la SPR y hasta

Nicanor Boluarte vinculados al gigante lobby asiático.

Las inversiones extranjeras basadas en la llegada de ‘energías renovables’ se han convertido en el motor que ha impulsado a empresarios, ministros, viceministros y parlamentarios a diseminar “previo acuerdo”, las bondades de una generación eléctrica más limpia; sin embargo, omiten mencionar que los costos de electricidad en Perú se encarecerán perjudicando a millones de familias peruanas. Todo esto orquestado por un

sucio lobby. ¿Desde cuándo surgieron los voceros de las

empresas chinas? Recordemos que, durante 2021 el exfuncionario aprista de Petroperú Pedro Gamio fue uno de los más recalcitrantes defensores de la empresa Luz del Sur, con el fin de que las tarifas de energía domestica

se incrementen. Desde ese momento Gamio no paró de diseminar su discurso técnico y organizaba debates para difundir las “bondades” que las empresas de ‘energías renovables’ traen al país, con el afán de subsidiarlas y así beneficiar a un reducido grupo de firmas. Felizmente, no

se logró aprobar el proyecto de Ley 6953/2020 “Ley que

incentiva la inversión en recursos energéticos renovables en el mercado eléctrico peruano”, que impulsó el excongresista Alberto de Belaúnde, con la asesoría del propio Gamio, porque de lo contrario, actualmente los usuarios estaríamos pagando miles de millones de dólares en subsidios. Sin embargo, este exviceministro de Energía ha vuelto a la carga y actualmente sería el asesor en la sombra del ministro Rómulo Mucho.

MINISTRO MUCHO

SE SUMÓ AL LOBBY

Mientras tanto, el gobierno a través del Ministerio de Energías y Minas se ha sumado a esta campaña a favor de un puñado de empresarios de las energías renovables en contubernio con la Comisión de Energía del Congreso, que impulsó el dictamen del Proyecto de Ley 4565/2022-PE, con el objetivo de modificar la Ley 28832, y así asegurar una dizque eficiente generación eléctrica. Los alfiles del MINEM, entre ellos diversos funcionarios del sector, así como viceministros y en especial el actual titular, Rómulo Mucho Mamani, se han presentado a todos los foros públicos para anunciar que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte viene promoviendo millonarias inversiones

en el “negocio” de las ‘energías renovables’ (RER). Es decir, se hacen tremenda propaganda como impulsores de la inversión privada; sin embargo, omiten mencionar que, de aprobarse dicha ley, nuevamente se encarecerán las tarifas eléctricas en el Perú, gracias a onerosos subsidios que serán asumidos por todos los usuarios.

NICANOR BOLUARTE Y

EL LOBBY CON ‘HUAWEI’

Los lazos lobistas siempre fueron estrechos en los

círculos del poder. No por algo, el propio hermano

presidencial Nicanor Boluarte Zegarra en calidad

de consultor dio sus servicios de “Elaboración del Plan de Trabajo que permita levantar el Diagnóstico de

la Educación Básica Rural en seis regiones, sistematizarla y formular Políticas Públicas viables orientadas al Cierre de Brechas de Desigualdad”, nada menos que a la ONG ‘Las manos que ayudan de corazón’. Por este trabajito,

el hoy investigado que se encuentra como no habido,

cobró S/45 mil soles. Lo curioso de esto, es que esta misma ONG en abril del 2023 canalizó la entrega de tablets donadas por la gigante chinaHuawei a 148 beneficiarios del programa JUNTOS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en una actividad llevada a cabo en Palacio de Gobierno. Además, es importante señalar que Huaweiforma parte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), plataforma

que durante los últimos meses solo ha servido para impulsar Proyectos de Ley a favor del gigante asiático.

FISCALÍA INVESTIGA

A CONGRESISTAS

LOBISTAS

En este “negociado” también existen alfiles

dentro del Parlamento. En tal sentido, los legisladores

Luis Kamiche, Jorge Flores Ancachi y Luis Aragón, obedeciendo a un perfil bajo habrían trabajado a favor

de la transnacional china Huawei, tras “acuerdos”

y “lobbies” que habrían impulsado a favor de la

gigante asiática. Incluso, ellos fueron beneficiados con viajes al extranjero con todo pagado por Huawei

¿Los fines? Asegurar un grosero favorecimiento a la

empresa, mediante iniciativas legislativas que brinden beneficios tributarios y exclusión de impuestos,

fomentados ilegítimamente desde la Comisión de Energía y Minas. Por esa razón, y tras las pruebas halladas, actualmente la Fiscalía, a través del Área Especializada en

Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales investiga a los tres parlamentarios en el ‘caso

Huawei’, tras ser acusados por los presuntos delitos de

patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio, en agravio

del Estado. Actualmente, en el Congreso de la República, algunos oscuros congresistas están esperando que el proyecto lobista N° 4565 se agende esta semana en el

Pleno. Sin embargo, tras la reciente medida de prisión

preventiva de 36 meses impuesta contra el hermano

presidencial Nicanor Boluarte, y en la medida que

éste dé señales de exposición pública, porque aún se encuentra como no habido, los vientos del lobby bien podrían ponerse en contra, o a favor del gobierno de

Dina Boluarte. En las próximas horas los peruanos debemos estar atentos, porque un peligroso lobby pretende que se apruebe un proyecto de ley para

meternos la mano al bolsillo.