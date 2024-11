Ecuador nos invade: Minería ilegal toma Cordillera del Cóndor y extrae nuestro oro

¡Increíble! minería ilegal, con el apoyo de ejército “mono” se instala en la Cordillera del Cóndor.

El analista en temas de seguridad, Pedro Yaranga, denunció que mineros ilegales ecuatorianos invaden el territorio peruano, por la zona de El Tambo (PV4),

departamento de Amazonas, aprovechando la escasa presencia del Estado peruano en la cordillera del Cóndor, y el deficiente resguardo de nuestras fronteras por los efectivos de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a su publicación en X (ex Twitter), el ingreso de los mineros ilegales, que deprendan los recursos forestales, mediante la tala y la deforestación, y contaminan los ríos amazónicos, se realiza con el resguardo de las tropas militares del vecino país, distribuidos a lo largo de esta zona de la frontera.

El especialista reveló que “los invasores se instalaron con ocho dragas en el río Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Lo hacen en complicidad

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP)”, hecho que desnuda la falta de institucionalidad en el sector castrense. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior deben pronunciarse, por cuanto se viola la soberanía nacional y se incurre en prácticas ilícitas (tala y minería ilegal, trata de

personas, sicariato, etc.).

Sin embargo, llama la atención el silencio de varios años del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a los cuatro vientos ha pretendido silenciar las denuncias al respecto en los últimos quince años, con argumentos deleznables como la necesidad de mantener la paz con un país que anteriormente fue nuestro enemigo.

NO ES LA PRIMERA VEZ

La revelación de Yaranga no es la primera versión

de los hechos. Anteriormente, diversos medios de comunicación peruanos y extranjeros han denunciado la presencia de la minería y la tala ilegal en esta zona amazónica, escenario de la Guerra del Cenepa (1995)

con el Ecuador que buscaba extender su territorio al desconocer unilateralmente el Tratado de Paz, Amistad y

Límites de Río de Janeiro. Según las versiones

periodísticas, como Actualidad Ambiental, a diario salen por la frontera amazónica peruana al menos doce volquetes rumbo al Ecuador transportando cien toneladas de sedimentos que contienen oro. El punto de partida de

estos camiones es el distrito de El Cenepa, ubicado al este de la Cordillera del Cóndor, aunque el número sería mayor, sostuvo el alcalde de Condorcanqui, Hermogenes Lozano.

La autoridad provincial señaló, además, que a la fecha existen dos puntos de explotación minera en la zona. La cuenca del río Comaina y el sector Tambo. “No tenemos soberanía en esta provincia”, advirtió el alcalde. “Los ecuatorianos están interviniendo, están contaminando. Incluso han construido carreteras”, refirió Lozano.

Las fuentes militares revelaron que hay cinco rutas de extracción minera que parten desde el Amazonas hacia Ecuador. Tres de estas rutas empiezan en el sector Tambo y las comunidades nativas, y conducen hasta el barrio La Herradura en el cantón de Paquisha y el barrio Shaime, en el cantón de Nangaritza. Ambos cantones ubicados en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe.

La cuarta ruta empieza al margen del río Santiago, en Condorcanqui, con dirección al Puerto Minas en Ecuador. La quinta ruta inicia a orillas del río Marañón, en el distrito Santa María de Nieva, en Condorcanqui, y va hasta la costa y selva del Perú.



Fracasa formalización minera

Aunque el proceso de formalización minera data del 2002, el 2016 se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mediante el Decreto Legislativo 1293, con un plazo de inscripción de 120 hábiles. A pesar del carácter excepcional, tanto el plazo del proceso de formalización minera y de inscripción en el Reinfo se extendieron de forma permanente por la presión política. En el caso del primero, culmina el 31

de diciembre de 2024; en tanto, la inscripción en el Reinfo cerró en setiembre de 2020.

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, “el Reinfo está siendo aprovechado por intereses

criminales para poder movilizar minería ilegal, más allá de que haya un margen importante de mineros artesanales que sí tienen una vocación por trabajar de forma legal”.

Un último informe de CHS Alternativo sobre economías criminales en el Perú, alertó que existen 87 161 mineros informales inscritos en Reinfo a nivel nacional. Del total, 69 477 están suspendidos y solo 17 684 se encuentran vigentes. En el caso de Condorcanqui (Amazonas), son

un total de 14 Reinfos inscritos.

No es el único problema. El alcalde de Condorcanqui, Hermogenes Lozano, señaló que las autoridades no cuentan con las herramientas ni logística para detener la minería ilegal en la región. “Se conoce que hay militares y policías que tienen sus dragas en las comunidades, y eso

hace que las interdicciones no sean efectivas o no se realicen”, refirió la exsubprefecta provincial Rosemary Pioc.