Lima Golf Club, el epicentro del golf femenino latinoamericano en el inicio del WALA 2024

La cuenta regresiva que comenzó aquel domingo de noviembre de 2023 cuando Ela Anacona embocó el último putt en Pilar Golf para quedarse con el título de la tercera edición del Women´s Amateur Latin America, llegó a cero: por primera vez en su corta pero rica historia, el evento insignia del golf amateur femenino en la región salió de Argentina para desembarcar en el Lima Golf Club de Perú que festeja sus 100 años de vida.

Las mejores 60 jugadoras de Latinoamérica y el Caribe según el WAGR representarán este año a 12 países de la región en un evento extraordinario organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation. La primera ronda del campeonato comenzará este jueves sobre un recorrido de 5920 yardas (par 71) en este campo emplazado en pleno barrio de San Isidro en la capital peruana.

“El Lima Golf es uno de los grandes clubes de Sudamérica, ha realizado cambios en el campo e instalaciones para estar a tono para recibir a los grandes torneos de la región y el resultado está a la altura de ese gran desafío. Creemos que es un gran escenario para esta nueva edición del WALA”, señaló Mark Lawrie, Regional Managing Director para The R&A en Latinoamérica y el Caribe.

La mexicana Clarisa Temelo llega a Lima como la mejor clasificada en el WAGR -puesto 136- y espera una gran semana de golf en Perú: “el WALA es el campeonato que todas queremos ganar por las oportunidades que otorga”, comentó este martes en plena producción de fotos sobre uno de los acantilados con vistas al imponente Océano Pacífico. Junto a ella, Ela Anacona (defensora del título) y las locales María Salinas y Luisamariana Mesones, miraban el trofeo del WALA con la misma ilusión y ganas de levantarlo el domingo a la tarde.

Este miércoles se disputó el ya tradicional AM-AM con jugadoras e invitados especiales, quienes disfrutaron de 9 hoyos distintos en un día perfecto para jugar al golf en la previa de un campeonato que tendrá la presencia de la mejor jugadora de golf de todos los tiempos: Annika Sörenstam llegará el sábado y brindará una clínica de golf para las participantes del WALA.

“Quiero conocer a las jugadoras, responder a sus preguntas y pasar tiempo con ellas, tiempo de calidad. Tengo muchas ganas de ver a todos allí durante mi clínica que realizaremos el sábado 23 de noviembre, después de la tercera ronda del campeonato. Es una de mis partes favoritas de la semana, en la que puedo compartir mis historias y mis conocimientos sobre el juego”, comentó Sörenstam.

La campeona del WALA jugará junto a las figuras del golf profesional de mujeres de todo el mundo en tres Majors el próximo año: The Chevron Championship (The Club at Carlton Woods, Estados Unidos), The Amundi Evian Championship (Evian Resort Golf Club, Francia), y el AIG Women´s Open (Royal Porthcawl, Gales).