By

EL PRIMER MINISTRO CANADIENSE destaca la importancia de acuerdos que beneficien a todos los sectores de la sociedad y protejan el medio ambiente y los derechos de las minorías.

En el marco de la APEC CEO Summit 2024, evento paralelo a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, subrayó este viernes que el libre comercio solo es efectivo si beneficia a todos los sectores de la sociedad. Desde el Gran Teatro Nacional en Lima, Trudeau instó a los países miembros a priorizar acuerdos que generen un impacto positivo y equitativo en sus ciudadanos.

Trudeau destacó que Canadá es el único país del G-7 con tratados de libre comercio con todos sus miembros, logrados bajo un enfoque de beneficio mutuo. “La desconfianza hacia El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, advirtió este viernes durante la APEC CEO Summit en Lima que el sistema multilateral de comercio enfrenta una grave crisis debido al proteccionismo, la fragmentación de las los acuerdos comerciales surge cuando las personas no sienten sus beneficios y se sienten excluidas”, afirmó. En este sentido, llamó a incorporar en las negociaciones los intereses de grupos históricamente marginados, como mujeres, trabajadores e indígenas.

El líder canadiense resaltó que el 80 % del comercio exterior de su país se realiza con economías de la APEC y anunció la reciente firma de un tratado de libre comercio con Indonesia. Además, enfatizó que su gobierno trabaja para que estos acuerdos no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también protejan el medio ambiente y los

derechos de las minorías. Durante su intervención, Trudeau abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA), comparándolo con la revolución de la electricidad hace más de un siglo. Abogó por un acceso equitativo a esta tecnología, asegurando que no quede exclusivamente en manos de grandes corporaciones. También expresó su compromiso con el desarrollo de energía nuclear como una fuente limpia y sostenible para satisfacer la creciente demanda energética que genera la IA, tanto en Canadá como a nivel global. “La innovación debe ir de la mano con la sostenibilidad”, concluyó.