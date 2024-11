Exdirectivo de Obrainsa confiesa pagó un millón de soles en billetes de S/200 para sobornos a Martín Vizcarra

Martín Vizcarra: empresario ratifica en juicio oral que pagó S/ 1 millón a expresidente

Elard Paul Tejeda, quien es testigo clave de la Fiscalía en el caso Lomas de Ilo, señala que hizo dos pagos de dinero al exmandatario en sobres manila. El primer pago fue de S/400,000, mientras que el segundo fue de S/600,000

En el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, el exdirector de Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, confesó que entregó un millón de soles en coimas al expresidente Martín Vizcarra y que se reunieron el 6 de noviembre de 2013 para coordinar la licitación de la obra Lomas de Ilo.

Ante los magistrados que integran el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, empresario ratificó que pagó alrededor de S/ 1′000,000 a Vizcarra a cambio de “información privilegiada” para hacerse con el proyecto Lomas de Ilo. Esto es el 2% del monto total que significó la obra en mención.

En total, el empresario hizo dos pagos de dinero al exmandatario en sobres manila: el primero, de S/400 mil, en enero del 2014; y el segundo, por S/600 mil, en abril de ese mismo año.

“En enero (del 2014), Martín Vizcarra me llama y me pide que le dé el primer pago. Se hicieron todos los trámites internos para atender un pago, que fue de S/ 400,000″, indicó el testigo.

Para el primer pago, Tejeda explicó que Obrainsa emitió un cheque que fue cobrado por el conserje de la compañía, Tobías Puertas. Esta persona, según dijo, le trajo el dinero en efectivo (billetes de S/200).

“Una vez que me lo entrega, yo lo guardo en mi caja fuerte. El día que lo tengo que entregar, yo lo sacó de la caja fuerte y lo pongo en un sobre. En este caso, yo lo puse en un sobre, en esos grandes, creo que son A3 (…) meto el dinero, cuando viene el señor (Martín) Vizcarra ya el paquete lo tenía cerrado y simplemente lo que hice es coger ese paquete y entregárselo al señor Vizcarra, en persona”, sostuvo.

En cuanto a la segunda entrega del soborno (S/600,000), el empresario indicó que se utilizó el mismo mecanismo; es decir, el dinero fue generado a través de un cheque emitido a nombre del conserje de la empresa, quien luego llevó el dinero en efectivo.

“Lo que recuerdo es que Martín Vizcarra me llamó para pedirme los fondos, le indiqué que tenía que tramitar el dinero. Él me llamó una o dos veces antes, y una vez que tuve el dinero en efectivo, en mi caja, procedí a indicarle que ya podía pasar por mi oficina”, señaló tras precisar que esta segunda entrega de dinero al expresidente se realizó en los primeros días de abril del 2014.

Vizcarra le pidió alquilar una avioneta

En otro momento, Tejeda Moscoso ratificó que antes de la firma del contrato por el proyecto, el expresidente se comunicó con él para pedirle el alquiler de una avioneta como parte del acuerdo ilícito. Según dijo, por el alquiler de esta avioneta gastó cerca de S/40,000.

“Antes de la firma del contrato (en diciembre del 2013), recibo otra llamada de Martín Vizcarra, eso fue entre el 2 y 3 de ese mes. Me llama para solicitarme que le alquile una avioneta para transportar unas personas, no me indica quiénes eran; y cuando le hablo del ‘detalle’, él me dice que el pago de esto lo hacía a cargo del acuerdo que tenía con él, que habíamos pactado el 2 % (…) Hice los trámites internos y le ordené a mi secretaria para que haga el alquiler de la avioneta y le comuniqué directamente la gestión al expresidente”, acotó.

Si bien reiteró que el acuerdo ilícito con Vizcarra inicialmente lo hizo él, añadió que posteriormente se lo dio a conocer al exgerente general de la empresa Astaldi, Giacomo Osatti, quien era su “socio”.

Al contar con su aceptación, acordaron que, al ser un tema delicado, el tema se iba a “tratar exclusivamente solo” con Vizcarra, y que el mecanismo de pago sería a través de Obrainsa.

“Cuando se hace el acuerdo con Vizcarra, para atender este pago es que, al contrato original que teníamos, el mecanismo era aumentar ese importe para que, a través del contrato de asesoría y de la oferta técnica, se incremente y se transfiera los fondos a Obrainsa. De esa manera, Obrainsa recupera los fondos”, aseveró.

El juicio oral contra Vizcarra continuará el próximo lunes18 de noviembre, con la declaración de Manuel Tejeda, quien fue gerente de obras de Obrainsa.

«El dinero estaba almacenado en sobres manila con billetes de s/200»

Finalmente, otros de los detalles que dio a conocer Elard Tejeda fue que el dinero de las coimas estaban almacenados en sobres manilas dentro de una caja fuerte en las oficinas de Obrainsa, hasta donde Martín Vizcarra acudía para cobrar parte del acuerdo del 2%. «Una vez que (el dinero) lo traían del banco, lo tenía guardado en una caja fuerte y sacaba de ahí (los pagos). Los entregaba en unos sobres manila amarillos y grandes. (…) Normalmente, se solicitaba al banco que la denominación sea alta para evitar el menor volumen de billete, y eran de s/200 soles cada uno», informó ante el representante del Poder Judicial.