Presidente del Poder Judicial invoca a mantener la calma durante foro APEC

“Frente a los líderes del mundo no podemos dar la imagen de un país violentista”, señala autoridad judicial.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, invocó a los peruanos a mantener la calma durante el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que reúne en nuestro país a los líderes de los países de las principales economías del mundo.

“Invocamos a la calma, porque vienen los gobernantes de las principales economías; eso no quiere decir que todo esté bien, no podemos dar la imagen de un país violentista frente a estas personas, eso no debería ser, y si hubiera algún tipo de reclamo, debería ser pacífico”, expresó.

Añadió que “los peruanos tienen todo el derecho de protestar, pero creo que el momento es un poco inoportuno, definitivamente, estoy en contra de todo tipo de violencia contra las personas que nos visitan”.

Arévalo Vela hizo estas reflexiones en la ciudad de Iquitos, adonde viajó para inaugurar salas de juzgamiento en el establecimiento penal de varones, y dar celeridad a los procesos judiciales y resolver la situación jurídica de los internos.

SALAS DE JUZGAMIENTO

Durante su intervención señaló que en el referido penal existen 1326 internos, de los cuales 697 tienen sentencia condenatoria y 629 están en calidad de procesados.

Sostuvo que es necesario que los jueces cuenten con salas de juzgamiento adecuadas y dotadas de tecnología.

Añadió que el juzgamiento es importante porque hay personas que son responsables y otras que les asiste la presunción de inocencia y necesitan que se les resuelva su situación jurídica.

“Por eso nos hemos preocupado de implementar estas salas de audiencia para lograr un juzgamiento rápido y justo, pero, sobre todo, que se vea la atención del Poder Judicial a Loreto”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Corte de Loreto, Aristóteles Álvarez López, resaltó haber recibido de la gestión del titular del Poder Judicial, un impulso para la creación de órganos jurisdiccionales laborales, contencioso-administrativo, civil, penal y otros.

Asimismo, indicó que con estas salas de audiencia se dará celeridad en el trabajo jurisdiccional con ambientes decorosos para el desarrollo de las audiencias.A esta ceremonia asistieron representantes de diversas entidades del Estado en esta región.