Existe campaña para crear la idea de que policías detienen a delincuentes y los fiscales los sueltan

El fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, expresó que existe una campaña para presentar ante la población la idea de que los policías detienen a los delincuentes pero los fiscales luego los sueltan.

En declaraciones al programa Los Fiscales, Chávez Cotrina indicó que los integrantes del Ministerio Público disponen la libertad de los detenidos porque hay normas que impiden la prisión preventiva.

«Desde hace mucho tiempo vengo alzando la voz en diferentes medios de comunicación porque existe una campaña en el sentido de que la policía detiene y los fiscales lo sueltan. Entonces la población obviamente tiene la necesidad de saber por qué nosotros lo soltamos y los fiscales lo sueltan porque hay normas que impiden que exista una prisión preventiva», explicó.

El fiscal superior titular mencionó que el actual Gobierno emitió el año pasado dos normas. Una de ellas establece que la prognosis o estimación de pena para solicitar la prisión preventiva tiene que ser mayor a cinco años. Además, determinó que un detenido por algún delito tendrá condena suspendida si tiene entre 18 y 25 años, la prognosis de pena es menor a ocho años y no tiene antecedentes penales, como es el caso de la mayoría de extranjeros en el país.

«Si la condena es suspendida no se le puede dar prisión preventiva porque aplicarla frente a estas circunstancias sería un adelanto de pena y eso obviamente atenta contra los derechos humanos a través de todos los tratados internacionales que ha firmado el país», señaló Chávez Cotrina

AUMENTO DE PENAS DE CÁRCEL NO ES SOLUCIÓN CONTRA CRIMINALIDAD

De otro lado el fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, expresó que el incremento de las penas de cárcel no es la solución contra la delincuencia, sino contar con una estrategia global frente al crimen y eso falta en el país.

Chávez Cotrina relató que en los últimos años las políticas de Estado frente al crimen se han basado a aumentar las penas de prisión, a 35 años o cadena perpetua, e incluso se menciona la posibilidad de restablecer la pena de muerte, lo que consideró que no resuelve el problema.

«El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad, esa no es la solución. Usted puede decretar que todos los delitos sean de cadena perpetua y eso no logrará disminuir porque el delincuente no lee el código penal para empezar», comentó.

El fiscal señaló que se creó el tipo penal del sicariato y todos los días siguen los asesinatos por encargo. Anotó que ha quedado demostrado, no solamente en el Perú sino a nivel mundial, que el derecho penal no resuelve el problema de la criminalidad.