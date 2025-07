Hernán Rodríguez, gerente general de la CML. Mentira grave desde La Victoria

Alejandro Arteaga

Para Hernán Rodríguez, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima – CML, falta voluntad para entregar el mercado a los comerciantes. Además reveló que el cuestionado administrador Willy Cuadros, intentó comprar la hipoteca pero “no dio la seguridad de cumplir con la operación”.

-¿Cuánto tiempo tiene hipotecado el Mercado de Frutas?

-Esa hipoteca todavía existe y es una operación de crédito que se dio en la década de los noventas. En este crédito que se dio, la Municipalidad de La Victoria dio en garantía dos inmuebles, uno de ellos el Mercado de Frutas. Se inició el proceso de ejecución de pago y ejecución de la garantía y el proceso terminó con una resolución a favor de la Caja. Ahora, si hubiese sido cancelado este crédito por la Municipalidad de La Victoria, como aduce el municipio, no tenga la menor duda que el Poder Judicial ya hubiera levantado la hipoteca, pero las pruebas que se mostraron en el proceso mismo demostraron que no se había cancelado.

–Si el proceso continúa ¿Quién es el dueño de la acreencia?

-Estamos en el proceso específico donde está la hipoteca del Mercado de Frutas, esos créditos se cedieron a la Asociación de Comerciantes del Mercado de Frutas. Se vendieron los derechos sobre esa acreencia que ellos (comerciantes) vienen ejecutando actualmente vía judicial. La Caja ya no está y ahora está la Asociación de Comerciantes.

-El municipio de La Victoria mintió al decir que pagó la acreencia.

-Los dichos se tienen que sustentar con hechos objetivos. El hecho objetivo aquí es que la hipoteca no se ha levantado sencillamente porque existe la deuda y eso ya lo interpretó el juez. El municipio no terminó de pagar la hipoteca y eso lo determinó un juez con las pruebas de ambas partes. Eso ya no está en discusión porque si fuese así, como dice la municipalidad, por que no se han levantado las garantías. Ninguna deuda que haya sido cancelada puede estar allí figurando en el sistema.

-¿Qué opina sobre esta frustrada privatización del Mercado de Frutas?

-Es un tema delicado donde el municipio tiene que decidir de una vez porque es un tema social y a la vez de servicio a la comunidad porque hay que tener un Mercado de Frutas en buenas condiciones. Los comerciantes actuales creo que pueden gestionar de verdad una mejora en el mercado, es decir mejorar la infraestructura, dar un servicio moderno, de calidad que dudo mucho que el municipio lo pueda hacer, para eso necesitan ser propietarios e impulsar ese nuevo mercado con financiamiento del privado.

-¿Está demorando más de lo debido la privatización del Mercado de Frutas?

-No se cual es la intención de la municipalidad de La Victoria en este caso. Creo que tiene la gran oportunidad de ir saliendo de temas que están pendientes por mucho tiempo y eso sería favorable para la comunidad, que es lo más importante en estos casos. Están los comerciantes, está el acreedor y está la municipalidad de La Victoria que a la vez es la que tiene que entregar el mercado a los comerciantes. Es un tema de voluntades.

-La administración de Willy Cuadros intentó pagar la acreencia, se acercó a la Caja?

-Si. Hubo un intento de compra el 2014 donde se firmaron acuerdos de pagos y transferencias, pero finalmente se resolvió porque no se cumplió en su momento con lo acordado. En el 2018 nuevamente el Sr. Cuadros se acercó con la intención de compra, pero finalmente no se cristalizó por que no nos dio la seguridad de poder cumplir con la operación.

ASEGURÓ EL ALCALDE DE LA VICTORIA

El Mercado de Frutas no tributa La Municipalidad de La Victoria aseguró, en un reportaje de Cuarto Poder a fines del 2024, que los comerciantes del mercado de frutas no pagan «ni un centavo» al municipio. «Ni un centavo. Desde 1998 no pagan ni un centavo», declaró el alcalde Rubén Cano. De otro lado, la comuna reveló que el mercado funcionaría con una licencia irregular. «Lamentablemente, han sorprendido a la autoridad municipal y han obtenido una licencia de funcionamiento irregular por parte de una asociación civil que se hace llamar comisión transitoria», declararon desde el municipio.Esto en referencia a la figura jurídica diferente con que opera Cuadros Bonilla. Este hecho ilegal sigue hasta hoy.