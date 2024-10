Culminó con éxito el Skate Contest 2024 realizado en el Skatepark de Miraflores

By

En un abarrotado Skatepark en Miraflores, se llevó a cabo la sexta edición del Skate Contest, donde se pudo apreciar a las jóvenes promesas del skate en nuestro país. Este evento, fue organizado en conjunto por ABC School Skate y la Municipalidad deMiraflores, se desarrolló en cuatro categorías, sub 8, sub 12, sub 16 y Open.

Se repartieron 1,500 soles en efectivo y más de 10 mil soles en premios de las marcas auspiciadoras el evento, además de la entrega de medallas y diplomas de reconocimiento a todos los participantes de todas las categorías, en un ambiente familiar y de sano esparcimiento para toda la comunidad miraflorina.

Este evento además sirvió para realizar un reconocimiento a Freddy Wong, quien no se lo esperaba. Con más de 25 años de experiencia como skater y promotor de este deporte olímpico en los últimos años. Se le entregó una placa grabada en vidrio, en manos de Beto Aragón, director de la organización de la competencia.

Gracias también al apoyo de: Adidas Skateboarding, Redbull, Epidemik, Tunkura, Cera Cerebro, OverTake, Feelingboard, Maniobras sb, Bigspin, Lifedent Perú, SkateRack Perú, Preview, Cream Skateboards, Ollie Perú, Etevapes, Radical Skateboarding, 4 life escuela de skate.

Estos fueron los ganadores en cada categoría.

SUB 8 MASCULINO

Renato Norabuena

José Raúl J

Martín Navas

SUB 8 FEMENINO

Ayrem Vera

Cloe Helden Vela

Isabel Olivares

SUB 12 MASCULINO

Fabricio Wong

Mikele Ochoa

Malaki Jáuregui

SUB 12 FEMENINO

Kiara Oropeza

Isabel Díaz

Ariana Gómez

SUB 16 MASCULINO

Ranses Naranjo

Fabrizio Wong

Miguel Rodríguez

OPEN MASCULINO

Jair Urbano

Arturo Fernández

Shaiel Rodríguez

OPEN FEMENINO

Dorothy Guzmán

Pamela Alburquerque

Victoria Cueto