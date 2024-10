Perú cayó en su segundo partido del Sudamericano Sub 15 ante Paraguay 2-0

By

Perú cayó en su segundo partido del Sudamericano Sub 15 ante Paraguay...

No pudo seguir sumando. La Selección de Perú Sub 15, no pudo mantenerse en el camino de la victoria en el Sudamericano de la categoría que se realiza en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, al caer por 2-0 ante su similar de Paraguay, por la segunda jornada de la fase de grupos (“A”).

Los tantos de la albirroja llegaron en un tiempo corto de seis minutos antes que termine el primer tiempo. A los 31’ y 37’, Aranda marcó su doblete para darle la ventaja al cuadro guaraní. Perú intentó durante todo el complemento y, a pesar de tener aproximaciones, no logró complicar a Paraguay y se quedó con las manos vacías.

La derrota deja a Perú con solo tres puntos en la tercera posición del Grupo “A” por diferencia de goles. Su siguiente partido será ante Chile, mañana martes 8 de octubre a las 4:00 p.m. (hora peruana), en donde está obligado a ganar para seguir con chance de pasar a la siguiente ronda.