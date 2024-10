Presidenta Dina Boluarte está molestay pide a Shimabukuro qué se rectifique

Abogado de mandataria le da 24 horas de plazo, para que pruebe que recibió regalos de Andrés Hurtado





El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, señaló que se pedirá al empresario Henry Shimabukuro rectificar sus declaraciones respecto a la supuesta vinculación del mandatario con el presentador de televisión, Andrés Hurtado.

“Eso es absolutamente falso, tal es así que estamos solicitándole la rectificación mediante una carta notarial”, dijo el letrado, en declaraciones a ATV+.

Portugal refirió que una acción de esta índole “es inusual para la Presidenta”, pero en esta oportunidad no tolerará lo que calificó repetidas veces como una falsedad.

Señaló que ella “es bastante tolerante, incluso con las infamias y las mentiras, pero ésta, en particular no la ha tolerado”, manifestó.

La defensa de la mandataria, calificó al empresario como “Pinueve”, en alusión a Pinocho, y aseguró que Shimabukuro padece de “una patología de mitomanía”.

Asimismo indicó que Shimabukuro fue quien difundió cuestionamientos diversos sobre la mandataria, referidos a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No obstante, cuando la Fiscalía le pidió pruebas al respecto, ha dicho no tenerlas.

“Es por eso, que estamos presentando en estos momentos una carta notarial de rectificación a este señor (Shimabukuro) que va a ser tramitada, entendemos en las próximas horas, y esperando que en el plazo de 24 horas esta persona nos pruebe lo que ha afirmado. Es decir que Andrés Hurtado le regaló el traje a la presidenta cuando ella asume el mando”, agregó.

El dato

En diálogo con el programa ‘Ocurre Ahora’, el empresario, aseguró que el presentador de televisión le dio obsequios a la mandataria, incluso durante su toma de posesión.