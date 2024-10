Congresistas enfrentados: “En vez de comprar aviones que refuerce a la PNP y comisarías”

Congresistas se enfrentan tras anunció del gobierno de no dar marcha atrás, en la compra de 24 naves de guerra por valor de US$3,500 millones

En el ojo de la tormenta. Tras el anuncio del ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien señaló que el Gobierno no dará marcha atrás en gastar US$3,500 millones en la compra de 24 aviones de guerra, un grupo de congresistas de mostraron en contra y rechazaron la decisión del Ejecutivo, en estos tiempos de delincuencia.

“La ola de la criminalidad golpea a la ciudadanía todos los días con asesinatos, extorsiones y esa millonaria partida que quiere desembolsar el Ejecutivo puede ir destinado para reforzar la seguridad ciudadana”, dijo la parlamentaria Milagros Jáuregui de Renovación Popular, entrevistada por Perú 21.

“Necesitamos parar la ola de asesinatos que hay en las calles, y esa debería ser la prioridad del Ejecutivo, y no estar pensando en aviones, tan grandes que hoy no solucionarían la criminalidad en las calles”, dijo Jáuregui.

En tanto, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, indicó que esa millonaria partida puede ir a fortalecer a la Policía Nacional para enfrentar a la delincuencia.

“Esos 3,500 millones de dólares deberían gastarse en equipar a nuestra Policía Nacional. Esta, no tiene las herramientas. Este dinero puede ir para darle mayores armas, como patrulleros y todas las indumentarias necesarias. ¿Los aviones van a estar en San Juan de Lurigancho o Zarumilla, Tumbes, o el Callao (en la lucha contra la delincuencia)?”, refirió

Ventura.

Para el congresista Américo Gonza, dinero hay, lo que no hay es una buena distribución de los recursos. “No es necesario ahora estar pensando en la compra de los 24 aviones cuando se podría adquirir, por ejemplo, patrulleros, y construir nuevas comisarías”, dijo.

Por otro lado, en defensa de la propuesta, del gobierno, los congresistas María Acuña y Roberto Chiabra, de APP; José Williams, de Avanza País; y, José Cueto, de Honor y Democracia, consideraron, necesaria la compra de esa flota de 24 aviones caza.

El dato

Señalaron que hace casi 30 años nuestro país no renueva la adquisición de los aviones caza (Mirage 2000, MIG29 y SU-25), y nuestras FF.AA. necesitan fortalecerse y están desprotegidas para defender a nuestro país en caso de una guerra.