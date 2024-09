Presidenta Dina Boluarte inspecciona daños y sobrevuela región Amazonas

By

Incendios forestales siguen incontrolables, pero premier Adrianzén descarta Estado de Emergencia en zonas afectadas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó un sobrevuelo sobre el departamento de Amazonas para inspeccionar los daños causados por los incendios forestales que han afectado a la región en los últimos días.

Durante su visita, Boluarte fue acompañada por autoridades locales de Jaén, quienes resaltaron la importancia de reforzar la respuesta del gobierno ante el avance del fuego.

Los incendios en Amazonas se suman a los registrados en otras regiones del país, y las acciones para contenerlos incluyen la participación de los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El fin de semana, la mandataria dispuso el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, incluyendo localidades en los departamentos de Madre de Dios, Pasco, Lambayeque, San Martín y Piura.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó de momento la posibilidad de declarar el estado de emergencia en las regiones afectadas.

Según Adrianzén, la situación no presenta razones críticas suficientes que justifiquen esta medida, aunque afirmó que el gobierno no descarta evaluarla si los incendios continúan. A su vez, reconoció que el origen humano de los incendios, principalmente la quema de pastos, ha sido un factor clave en la crisis.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, como nubosidad y fuertes vientos, Adrianzén destacó que las lluvias recientes en parte de la Amazonía han ayudado a mitigar los incendios, especialmente en Madre de Dios.

El premier también aseguró que, aunque las capacidades del país para enfrentar estos siniestros son limitadas, por el momento no se considera solicitar ayuda internacional.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de hacerlo si la situación empeora, confiando en la solidaridad internacional en caso de ser necesario.

Minsa despliega equipos de emergencia a las zonas afectadas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número de fallecidos a causa de los incendios forestales en diversas regiones del país ha alcanzado las 15 personas, según cifras registradas entre el 11 de julio y el 15 de septiembre.

A través de su cuenta de X, el Minsa detalló que se ha movilizado personal de salud, ambulancias y equipos de emergencia a las áreas afectadas para brindar atención inmediata.

Además, se ha desplegado un monitoreo constante de la situación, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud de las regiones más afectadas, como Lambayeque, Ancash y Amazonas.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE Salud), 114 personas han sufrido daños a la salud, de las cuales seis han sido hospitalizadas, mientras que 128 han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Asimismo, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (Digerd) ha movilizado 65 profesionales de salud, 59 brigadistas y 25 ambulancias a las zonas más afectadas por los incendios.

El Minsa reafirmó que cuenta con la capacidad para atender la emergencia y continuará reforzando las acciones para mitigar los efectos de los siniestros.