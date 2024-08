Jorge Fossati confía en que la Selección Peruana podrá sacar puntos ante Colombia y Ecuador

Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, habló de la lista de convocados para los próximos partidos de las Eliminatorias, de la actualidad de Paolo Guerrero y del motivo por el que no podrán jugar en el Estadio Monumental.

De los llamados dijo: “Tienen las cualidades para estar en el plantel de la Selección. Yordy Reyna, Santiago Ormeño, son viejos conocidos en la Selección, Murrugarra de acuerdo a las necesidades del momento. Hay siete jugadores que están en capilla, tengo que pensar en esa posibilidad también de no tenerlos en el partido contra Ecuador”.

Sobre Paolo sostuvo: “No hablé con él. Tuvo este lío en negociaciones primero y después tuvo que apelar a un tribunal, esto recién se conoció en las últimas horas. Ahora falta el otro paso, que Paolo tenga equipo, pero no tengo idea, hace una semana me había hablado que también tenía alguna posibilidad del exterior, no sé cómo están esas cosas. La única preocupación es que vuelva a entrenar con un grupo, y sea lo más rápido posible”, consideró.

Con respecto a la suspensión de una fecha que le impuso Conmebol manifestó: “Me cayó muy mal, no lo esperaba, mi único interés es que se respete a Perú, que se respete a la selección. Esas cosas son cuestiones dirigenciales y yo me dedico, más allá de la bronca, a trabajar con los jugadores. No importa si estaré yo o no estaré, lo que importa es que el día 6 (de setiembre) Perú pueda jugar poniendo todo de sí y siendo respetado, que tenga las mismas condiciones que el rival para que si hace los méritos gane”.

De los próximos rivales tuco este concepto: “Son dos selecciones muy fuertes, la de Colombia creo que está en el podio de América sin duda y la de Ecuador también tiene una gran generación de futbolistas, pero si no pensara que tenemos chance de ganar ya me hubiera ido a mi casa”.

Finalmente le mandó un mensaje al hincha peruano: “El aficionado peruano es de ley, es ganador, no el que solo está cuando el viento te lleva solo para adelante, al revés, cuando el viento se pone de frente, ahí se pone más fuerte todavía el hincha peruano. Estoy seguro que si el viernes 6 conseguimos un buen resultado, va a ser mérito de dos grandes grupos, los jugadores y el aficionado”.