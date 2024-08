Hania Pérez de Cuellar “echó” ante Colchado a recomendados de Nicanor Boluarte

Ministra de Vivienda le pidió “filtrar” a funcionarios recomendados en su sector por Nicanor Boluarte.

 Consultas dieron pistas al coronel para hacer seguimiento al entorno del hermano de la presidenta.



La crisis del gabinete que, cada momento, se precipita más sumó un nuevo componente: la comprobación que la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar habría sido la causante que el coronel Harvey Colchado identifique a los militantes de Ciudadanos por el Perú recomendados de Nicanor Boluarte y empezara a hacerle seguimiento. Hecho que habría colmado la paciencia de la presidenta.

FILTRO A NICANOR

Según reveló el programa Cuarto Poder y confirmó el periodista Luis Paucar, de Infobae, Pérez de Cuellar se habría reunido con el coronel en una casa de seguridad de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

La razón era que la ministra consultase al oficial los antecedentes de las personas que había recomendado el hermano de Dina para ocupar distintos cargos en su mi misterio.

De acuerdo con Cuarto Poder, los contactos iniciales con Colchado ocurrieron seis días después de la caída del exgobernante Pedro Castillo (2021-2022) y la asunción de Dina. Justo en ese diciembre de 2022, el exprimer ministro Pedro Ángulo habría recibido la instrucción de la jefa de Estado para encontrar un jefe confiable para la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Angulo pensó de inmediato en el coronel “Me pareció que era la persona adecuada”, declara el expremier al dominical.

Solo pocos días después, la ministra de Vivienda ha-bría usado un intermediario para reunirse privadamente con Colchado en una casa de Surco, cuando ya Alberto Otárola era jefe del gabinete. En la reunión, Hania habría hecho patente su desconfianza respecto de Héctor Piscoya, el funcionario propuesto para dirigir Sedapal, razón por la cual solicitó que se le investigara. La entrevista fue confirmada por Miguel Pérez Arroyo, el abogado de Colchado, quien no la consideró negativa. “(Piscoya) era recomendada por Nicanor Boluarte. La ministra no confiaba en esa recomendación, por tanto, le consultaba a un policía honesto si esa persona tenía antecedentes o estaba investigada”.

Pero esta n fue la única reunión sostenida por Pérez de Cuéllar con el coronel, porque a fines de enero de 2023 le llevó una relación de currícula de funcionarios del ministerio de Vivienda para que fuesen investigados, ya que le provocaban “sospechas” de un comportamiento irregular.

Entre marzo y julio de 2023, se realizarían nuevas reuniones secretas, usando la misma vivienda. Colchado, ya al tanto de las acciones de Nicanor empezó a investigarlo y, así, habría podido vincularlo con beneficiarios de contratos estatales y Nixon Hoyos, alcalde del distrito cajamarquino de

Nanchoc, cuya comuna recibió cerca de 20 millones de soles del tesoro.

A pesar de la situación que había ayudado a crear,

Pérez de Cuéllar según Cuarto Poder la ministra volvió a ver al exjefe de Diviac el 24 de enero de

este año. Pero, la ministra desconfiada fue, entonces, una de las primeras voces del gabinete ministerial en salir a defender al hermano de la gobernante después de que fuera arrestado.

Pero el daño ya estaba hecho, Nicanor fue objeto

de todo tipo de acusaciones periodísticas y judiciales y hasta sus cuadros políticos más cercanos se declararon colaboradores eficaces con el fin de no verse involucrados en las investigaciones.

Por su parte, la actitud de Dina respecto a quien consideraba no solo su ministra preferida sino también su amiga, dio un vuelco total.Y ello ha llevado a que su nombre aparezca en la lista de los ministros cuya salida se alista.

IRREGULARIDAD

Además, ha aparecido una denuncia que, previamente a ser nombrada como titular de Vivienda, Pérez de Cuéllar presidió la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa (CCIPF) para el periodo 2022-2024 y solo renunció al cargo el 21 de agosto del 2023, según Sunarp. Es decir, nueve meses después de ser nombrada.

La denuncia llama la atención sobre el conflicto de intereses que se habría dado mientras Hania era ministra, como los “contratos de concesión de operaciones y cobranza de SEDAPAL, licitación pública convocada mediante UNOPS que dio como ganadores de las cuatro licitaciones internacionales al CONSORCIO WAS integrada por subsidiarias de SUEZ y la empresa VEOLIA sancionada por OSCE por presentar documentación inexacta”.

Todas miembros del gremio de empresas francesas que presidió la todavía integrante del gabinete.