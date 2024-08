“Carhuancho, es un juez carcelero y salvaje”

Abogado Wilber Medina sostiene que acusaciones contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda no califican como organización criminal, cohecho activo y tráfico de influencias porque no se dan los requisitos

Según Wilber Medina, en el caso de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda no se debe imputar organización criminal, cohecho activo y tráfico de influencias porque no se dan los requisitos, la estructura en el tiempo ni los roles, tampoco un fin de lucro.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

Todos los acusados que llegan al juzgado del juez Richard Concepción Carhuancho acaban presos, afirmó el abogado constitucional Wilber Medina. Señaló que dicho magistrado es conocido como “carcelero y salvaje” porque sigue la línea errónea de detener primero para luego investigar.

¿Cuál cree que será la postura del juez Concepción Carhuancho respecto a la solicitud de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Boluarte, y Mateo Castañeda, en el caso Los Waykis en la Sombra?

Carhuancho es un juez carcelero. Todos los que llegan, desgraciadamente, a su juzgado van a terminar presos, tengan o no razón. Lamento por Mateo Castañeda, a quien conozco, y no conozco al señor Boluarte. Pero ambos, hagan lo que hagan, van a ir presos. A Carhuancho le va a importar muy poco, porque entiendo, y si yo fuera abogado de Mateo lo hubiera hecho, a la luz de la nueva ley de la modificación de la ley de crimen organizado, habrá formulado una excepción de incompetencia, porque de acuerdo con la nueva ley del crimen organizado, la imputación hecha contra Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte no califica como crimen organizado.

¿Por qué considera que las acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo y tráfico de influencias contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda no califican como crimen organizado?

Porque no se dan los requisitos, la estructura en el tiempo, los roles. En el peor de los casos, son gente que se han unido circunstancialmente por un propósito común, pero no hay una continuidad de hechos, ni roles específicos. Y tampoco hay un fin de lucro. Pero Carhuancho va a desestimar la excepción y los va a meter presos. Mateo y Nicanor tienen que prepararse para la apelación, y en la apelación sí van a tener resultados. Estoy seguro de que la Sala Superior va a revocar lo que está cantado que Carhuancho va a hacer, que es ordenar la prisión preventiva.

¿Por qué está seguro de que la Sala Superior va a revocar la medida?

Porque la jurisprudencia ha sido poco lenta en la Corte Suprema; se ha pronunciado, por ejemplo, sobre el tema del arraigo. Carhuancho dice que, si bien es cierto Keiko Fujimori tiene arraigo, no es de calidad porque vive en casa alquilada. Fíjese ese razonamiento, ¿qué ha dicho la Corte Suprema en mayo? Ha dicho que el arraigo es arraigo y punto. No hay que ir a la subjetividad, la Corte Suprema que también ha dicho que no hay peligro de fuga. Lo que pasa como son filocomunistas, son envidiosos, y dicen: ‘como viajan mucho, puede haber peligro de fuga porque se pueden ir del país’. Pero el hecho de que una persona tenga dinero y hábitos de viajar no significa que haya peligro de fuga. Sobre los otros delitos de obstrucción, no hubo ningún acto de obstrucción, entonces Carhuancho no debería darle la prisión preventiva, pero como es un salvaje, le va a dar la prisión preventiva.

Algunos señalan que la figura de la prisión preventiva se usa de forma abusiva. ¿Usted también lo ve así? ¿Hay casos en los que no es necesaria?

Según el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional, se debe investigar para detener, no se debe detener para investigar. Sin embargo, Carhuancho, los fiscales Pérez y Vela, entienden exactamente en la misma línea que la señora Marita Barreto, que dijo que las personas tienen que estar presas para que demuestren su inocencia. Que para eso sirve la investigación, para que las personas allí sometidas tengan que demostrar su inocencia.

¿Considera que la estrategia de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda debería estar centrada más en la apelación, ya que Carhuancho va a ordenar la prisión preventiva?

No me cabe la menor duda que así va a ser. Carhuancho no lee lo que el Tribunal Constitucional ha determinado, la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo. Él tiene la ecuación invertida, cree que hay que detener para investigar, cuando la ecuación correcta en un mundo civilizado es investigar para detener.

AFIRMA QUE 95 % DE JUECES Y FISCALES “ES GENTE INCOMPETENTE”

El abogado Wilber Medina consideró que la fiscal Marita Barreto no debe estar como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

“Ha demostrado que es una incapacitada, una débil mental, porque las instituciones jurídicas las tiene invertidas. El problema es que el 95 % de jueces y fiscales son gente incompetente, que abraza a la magistratura como un refugio para solucionar un tema económico”.