“Basta de persecución”: Cerrón afirma que sus cuentas bancarias son lícitas y exige devolución de su dinero

A través de su cuenta de X, mandamás del partido del lápiz, argumenta que bajo el gobierno actual se utiliza la justicia como instrumento político para desprestigiar a opositores.

 Reclama la devolución del millón 613 mil soles incautados y refiere que “la casa que tengo se construyó seis años antes de ser gobernador (de Junín) y es la única propiedad que poseo”.

“EL MISMO CUENTO con las mismas cuentas, ¡ya cambien de disco!”, le responde líder de Perú Libre a Ministerio Público.

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas calificó como “un refrito” y “el mismo cuento” a los argumentos presentados por el Ministerio Público y aprobados por el Poder Judicial para proceder a la incautación de un millón 613 mil soles de sus cuentas bancarias, bajo el argumento de que confirmarían un desbalance patrimonial con fuentes ilícitas.

Desde la clandestinidad y a través de su cuenta en la red social X, Cerrón Rojas denunció que este nuevo accionar en su contra confirma, una vez más, que bajo el gobierno de Dina Boluarte se utiliza a “la Justicia como instrumento político para desprestigiar a sus opositores”.

Precisó que, desde el 2021, la 3ª Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio lo acusa de des balance patrimonial, sin tener en cuenta que una “auditoría de la Sunat ha concluido que mis cuentas son lícitas y provienen de mi trabajo de neurocirujano de 20 años, sueldos de gobernador, en EsSalud y docencia universitaria”.



“La casa que tengo se construyó seis años antes de ser gobernador (de Junín) y es la única propiedad que tengo”, remarca el líder del partido del lápiz, en respuesta a la incautación de tres de sus cuentas en diferentes entidades ban- carias, por un monto de millón 3613 mil soles.

LOS CASOS

Según la 3ª Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, Cerrón Rojas tiene un des balance patrimonial de seis millones 387 mil soles, los que no se justificarían con sus ingresos, entre el 2008 y el 2021, como médico cirujano y gobernador de la región de Junín, que desempeñó entre el 2010 y el 2014.

La solicitud fiscal de incautación de cuentas fue aprobado por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima, que dio curso al embargo de las cuentas bancarias del ex gobernador de Junín, hasta que concluyan los procesos judiciales en los que está incurso.

La fiscalía sostiene que los ingresos ilícitos de Cerrón habrían llegado por las obras de “Ampliación del servicio de agua y alcantarillado en Ls Oroya” y por los planes para la construcción del aeropuerto Wanka, cerca de Huancayo, obras que derivaron en sendos procesos por supuestos casos de corrupción.

MISMO ROLLO

Cerrón, que se encuentra en la clandestinidad más de 317 días, respondió con sorna a la incautación de parte de su patrimonio monetario y escribió en la red social X: el mismo cuento, las mismas cuentas y el mismo escándalo del 2021. ¡Cambien de disco, por favor!”.

El ex gobernador de Junín, pese a estar en la clandestinidad, tiene el apoyo de la bancada y la

dirigencia de Perú Libre, a quienes envió un largo saludo y mensaje vía zoom, durante el pasado aniversario del partido político y que se conmemoró en el hemiciclo Porras Barrenechea del Congreso de la República.

Dirigentes de Perú Libre coinciden en denunciar que hay una persecución política contra su líder,

Cerrón Rojas, cuya plata- forma política llevó a la

presidencia a Pedro Castillo, a quien el Congreso vacó por un supuesto golpe de estado, entregándole el alto mando de la nación a la vicepresidenta, Diana Boluarte.