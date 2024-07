Rechazo mundial a Nicolas Maduro: Presidentes latinoamericanos y líderes del mundo repudian  fraude electoral en Venezuela

By

Tras la divulgación de los comicios presidenciales en Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al dictador Nicolás Maduro con el 51% de los votos, bajo denuncias de irregularidades por parte de la oposición, presidentes de Latinoamérica y líderes de la comunidad internacional expresaron su preocupación por el fraude ocurrido en el país caribeño.

El mandatario chileno Gabriel Boric expresó públicamente su rechazo al triunfo de Maduro y remarcó que su gobierno esperará la verificación de las actas.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, dijo.

Del mismo modo, el presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó su rechazo absoluto a los resultados anunciado por el CNE.

“Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, indicó.

A través de la cuenta de la Presidencia de Costa Rica, el mandatario Rodrigo Chaves también condenó el triunfo de Nicolás Maduro.

“El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta”, se lee.

Asimismo, el Gobierno peruano, a través del canciller Javier González-Olaechea, no reconoce como ganador de las elecciones de Venezuela a Nicolás Maduro. “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, sentenció.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”.

Además, Blinken expresó su “seria preocupación” de que el resultado no refleje la voluntad popular. También elogió al pueblo venezolano por participar en la elección “a pesar de los grandes desafíos y las serias preocupaciones sobre el proceso”.

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio calificó los comicios presidenciales en Venezuela como “la farsa más predecible y ridícula de la historia moderna”. Entretanto, la congresista María Elvira Salazar también condenó el proceso, señalándolo como un “insulto al pueblo venezolano” y asegurando que tanto el Congreso como la Casa Blanca lo denunciarán.

“La comunidad internacional lo denunciará. No será tan fácil esta vez. No podrá sostener esta agresión”, advirtió.

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana también reaccionó ante los anuncios: “¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!”, afirmó.

A esta declaración se sumó el también ex mandatario colombiano Iván Duque, quien aseguró que en las elecciones presidenciales venezolanas hubo un robo y pidió a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente.

“El robo se ha consumado: el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González”, manifestó.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou señaló que no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. “El proceso estuvo viciado”, expresó en un comunicado.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, señaló el jefe de Estado uruguayo. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, concluyó el uruguayo, uno de los más críticos mandatarios regionales del dictador venezolano.