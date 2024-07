By

“El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo...

Anuncia el canciller Javier González Olaecheas, que se pronunció en sus redes sociales donde manifestó que “se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”

El repudio de millones de venezolanos en el mundo tras los recientes resultados de las elecciones en Venezuela, donde el Consejo Electoral de ese país declaró al dictador Nicolás Maduro como ganador de los comicios, lo que generó repudio, llanto, decepción y calificaron de ‘fraude’ y un ‘burdo engaño’ del chavismo para seguir atornillado en el poder.

Mediante un comunicado, la Cancillería de Perú, en conjunto con sus pares de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, pidieron que es “indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.

El canciller Javier González Olaechea, a través de ‘X’, fue más enérgico y condenó “en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano.”

El canciller también anunció que “ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”.

En horas de la mañana del 29 de julio, el ministro González-Olaechea también aseguró que se convocará en consulta al embajador del Perú en Venezuela y que dejará Caracas durante el día.

“Varios países de la región estamos coordinando acciones conjuntas para que se respete indubitablemente la voluntad del pueblo venezolano expresada ayer. No hay marcha atrás, tome el tiempo que tome. Nuestro embajador en Venezuela, llamado en colsultas, deja hoy Caracas”., indicó en una publicación en su perfil oficial de X (antes Twitter).

Estas declaraciones hacen eco a lo dicho por el presidente chileno Gabriel Boric también su cuenta de ‘X’. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, agregó el jefe de Estado.

En el mismo tono, agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.