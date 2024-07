¿Por qué se afianza la corrupción

CONVERSEMOS DE GESTIÓN DEL ESTADO

DOCTOR: JOSE PASTOR RODRIGUEZ ARROYO

Docente y Consultor en Gestión Pública

Bielsa considera que la corrupción en la función pública, es la desnaturalización o desviación del regular ejercicio de la función pública, entendida esta como la entera actividad del estado, esta no es sólo las funciones del poder ejecutivo como poder administrador, sino el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, nacionales, provinciales y municipales, frente al comportamiento de sus titulares o al de terceros destinatarios o no del acto funcional. No todas las prácticas corruptas son delitos tipificados en el código.

Dos perspectivas sobre la corrupción: La primera considera la corrupción como el abuso de poder otorgado, para el beneficio privado. La segunda consiste en el aprovechamiento de la función pública para garantizar el beneficio particular. El uso de sobornos, el clientelismo, el nepotismo, venta de los activos del Estado y la desviación de los ingresos del gobierno son los mecanismos a través de los cuales se dan los actos de corrupción. Decía Séneca que “la corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos”.

Las acciones de corrupción por lo menos tienen las características siguientes:

1.Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión de una norma.

2.Se realiza para la obtención de un beneficio privado.

3.Surge dentro del ejercicio de una función asignada.

4.El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento.

¿Qué impulsa la corrupcion?: