ATV Matinal y el abogado Daniel Ibazeta hablaron del teletrabajo

Los conductores Mari Calixtro y Julio Fernández resolvieron todas sus inquietudes sobre el teletrabajo

El abogado laboralista y corporativo, Robles Ibazeta, estuvo como invitado en el programa ATV Noticias Edición Matinal conducido por Mari Calixtro y Julio Fernández, y allí explicó que el teletrabajo es una realidad que vino para quedarse. “Debemos utilizarlo y aprovechar sus bondades de manera efectiva,” asegura.

Hay varios tipos de teletrabajo que existen actualmente, como el parcial y el total. Para el doctor Robles Ibazeta, el ideal es el teletrabajo parcial, ya que permite combinar lo mejor de ambas formas de trabajar. Esto se puede pactar libremente entre las partes, desde por horas hasta algunos días a la semana, lo cual es beneficioso para la salud mental de los trabajadores.

El teletrabajo total, en cambio, implica que todos los empleados trabajen desde sus casas, y su viabilidad depende del tipo de función que se realice. Por ejemplo, trabajos que requieren la presencia física junto a una máquina no pueden adaptarse fácilmente a esta modalidad. Sin embargo, empleos como telemarketing, asesorías y consultorías se benefician enormemente del teletrabajo.

Un aspecto crítico del teletrabajo es el manejo del tiempo y los descansos. El doctor Robles Ibazeta destacó en el noticiero de ATV la importancia de la desconexión digital, un derecho que protege a los trabajadores de tener que responder correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral. “No tengo la obligación y no puedo ser sancionado por no contestar fuera del horario laboral,” enfatiza. La ley de desconexión digital es esencial para evitar que los empleadores asuman que los trabajadores deben estar disponibles permanentemente.



El teletrabajo no es adecuado para todos los trabajadores en todas las circunstancias. Hay situaciones específicas en las que se puede solicitar el teletrabajo, como por razones de salud o pertenecer a una población vulnerable, incluyendo mujeres embarazadas, personas en periodo de lactancia, personas con discapacidades, o aquellos que cuidan a personas con discapacidad. Las solicitudes deben hacerse de manera formal y por escrito, y el empleador tiene diez días hábiles para responder. Si no hay respuesta, la solicitud se aprueba automáticamente.

A pesar de sus beneficios, el teletrabajo también presenta desafíos. Uno de los problemas más graves es la percepción errónea de algunos empleadores de que pueden controlar cada minuto del trabajador incluso desde su casa, lo que puede llevar a la extensión excesiva de los horarios laborales y afectar la salud mental del trabajador. El doctor Robles Ibazeta advierte que el teletrabajo no debe convertirse en una forma de esclavitud moderna, y es crucial respetar los horarios y el derecho a la desconexión.

Daniel Robles Ibazeta, con su vasta experiencia en derecho laboral, nos recuerda la importancia de regular y proteger los derechos de los trabajadores en esta modalidad. El teletrabajo, implementado correctamente, puede ser una herramienta valiosa en la nueva era laboral.

Esta nota busca destacar la relevancia del teletrabajo y la visión experta del abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta, proporcionando una guía informativa y útil para empleados y empleadores en el contexto de la nueva normalidad laboral.