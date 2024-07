“Será un congreso por la unidad de los docentes”

By

Alejandro Arteaga

Este sábado 13 de julio los secretarios generales de los sindicatos de docentes de las universidades públicas del país se reunirán para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y con ello al nuevo presidente de la Federación de Docentes del Perú (FENDUP). La cita es en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Los representantes de estas universidades dijeron que esperan que los educadores vuelvan a trabajar de forma coordinada, por una mejor educación superior y por sus derechos.

“A los más de 25 mil docentes repartidos en 54 universidades del país, queremos informarles que los secretarios generales de las universidades públicas nos hemos autoconvocado para poder hacer un congreso nacional extraordinario y eleccionario que permitirá elegir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la FENDUP. El ministerio de Trabajo señaló que nuestra organización -FENDUP- está acéfala porque el expresidente, Teodomiro Santos, intentó elegirse de manera ilegal”, señaló el ingeniero Alfonso Cerna, representante de la Universidad Nacional Agraria.

POR SUS DERECHOS

El profesor Romel Quintanilla Huamán de la Universidad Nacional de la Amazonía de Iquitos manifestó que la principal intención de los docentes es llevar a cabo el Congreso Nacional el próximo sábado, porque a partir de allí elegirán el nuevo CEN para dirigir correctamente las acciones, reclamos y demandas de los educadores.

“Tenemos que defender la universidad pública, la autonomía universitaria y las conquistas de nuestros derechos que aún faltan, como la homologación. Hay un proyecto de Ley que tiene que aprobarse en la próxima legislatura y eso implica que nosotros tenemos que poner fuerza en la lucha, pero una lucha con unidad”, afirmó.

FUE UNA TRIQUIÑUELA

“Hay que señalar que de acuerdo al estatuto de la FENDUP no se contempla en ningún artículo la figura de la ampliación del mandato. Ahora quisieron hacer una triquiñuela utilizando una disposición complementaria, pero, pese a que es ilegal, tampoco tuvieron en cuenta que una ampliación y elección no se consigue solo con secretarios generales, sino que tiene que ser por medio de un congreso nacional eleccionario. Es por eso que la ampliación de la gestión del expresidente no prosperó”, precisó el Secretario General de los docentes de la Universidad de Huacho, Nel Encarnación.

Es por ese motivo, agrega Encarnación, que desde el 19 de agosto del 2023, la FENDUP no tiene directiva.

A ORDENAR LA FENDUP

La Secretaria General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, Julia Zevallos Rosario sostuvo que en estos momentos la principal preocupación de los docentes es ordenar la situación de la FENDUP. “Ya está autocovocado por los docentes y secretarios generales legalmente elegidos en sus universidades. Nuestras bases nos apoyan, pero faltan muchos puntos por concluir en nuestro pliego de reclamos. Por eso hago un llamado a los docentes de todas las universidades públicas agremiadas o no a participar de este congreso”.

LAS BASES PIDEN UNIDAD

Para el profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, el ingeniero Miguel Montreuil Frias, las bases de los sindicatos piden unidad y resultados en sus demandas. “Lamentablemente esto se logra con la unidad de todos como ha sido siempre, pero hubo una rotura de esta unidad. Esto nos llevó a reflexionar y plantear este congreso que nos lleve a una elección respetando nuestro estatuto”.

Explicó que la elección se lleva a cabo en una asamblea general ordinaria y en un congreso. Las bases son las que nombran sus delegados plenos y cada base de acuerdo al número de agremiados que tiene, tiene sus representantes. Cada cien integrantes es un delegado pleno.

PRESUESTO Y EQUIPOS

Félix Navarro Janampa es docente y Subsecretario del Sindicato Único de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Ucayali. Él planteó la unidad de los educadores pero también que las autoridades miren como trabajan las universidades y lo que necesitan para formar a los futuros profesionales.

“Definitivamente las universidades nacionales carecen de equipos, nos falta laboratorios, mobiliario, presupuesto. Hace dos semanas estábamos acá (en el Congreso) pidiendo una ampliación del presupuesto para la universidad. Esperamos que eso se logre”.

LOS ANFITRIONES

El ingeniero Cesar Masgo Soto, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dijo que hay una gran expectativa entre los docentes en cuanto al congreso eleccionario. “Con todo gusto vamos a recibir a nuestros colegas, somos los anfitriones y tenemos muchas esperanzas en este proceso”, dijo Masgo Soto.