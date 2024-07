Cuesta arriba en las encuestas

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez (*)

El Congreso y la presidenta Dina Boluarte siguen enfrascados en esa carrera de fondo por defraudar, hasta más no poder, a la población. La última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República es categórica al respecto y da mayores luces sobre el desdén del Legislativo y el Ejecutivo frente a las necesidades primarias de un país que ya les tiene tirria, por decir lo menos, como vamos a ver en los resultados del sondeo.

Para empezar, se confirma que la mandataria apenas saca la cabeza en el mar de decepciones con una mísera aprobación de 5% y la abultada desaprobación del 90% de peruanos. Y cómo no si se niega a responderle a la prensa nacional cuál es su cau cau gubernamental, sin embargo, viaja a la China para contar que gusta de comer chifa, sobre todo pollo enrollado con Kam Lu Wantán y, para asentar, su gaseosa de hierba luisa. La indescifrable parábola del pollo de Pedro Castillo quedó chica.

Los congresistas, con todos sus “anticuchos” y ese arroz con mango que es el Pleno, van a terminar debiendo puntos. Bajo la probabilidad que acarrean las encuestas, ya casi no existen o, mejor dicho, no representan a nadie con ese 94% de reprobación y el anémico 4% de simpatía. El ciudadano de a pie no es caído del palto y entiende perfectamente que los señores que ocupan las curules no son más padres de la patria porque legislan no por amor al chancho sino a los chicharrones.

Y, claro, frente a la tambaleante situación de Dina Boluarte, este Parlamento invasivo aprovecha el pánico para tomar del cuello a la jefa del Estado, lo que se dibuja en el 40% que percibe que Alejandro Soto y compañía tienen la sartén por el mango, es decir el mayor poder. La Presidenta se estanca en 22% y los empresarios, otrora dueños del circo, llegan a 20%. Hasta aquí llegó mi cariño, los dejo porque voy en busca de mi “aeropuerto” en el chifa Pon Tú.

(*) Analista y consultor de contenidos



