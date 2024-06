¿Educación para todos?

By

Marleny Portero

Congresista de la República

Resulta inverosímil y hasta hilarante la situación de la educación en nuestro país. Y es que en pleno siglo XXI aún existen instituciones educativas que carecen mínimamente de servicios básicos. Y no estamos hablando de zonas altoandinas, ni sectores no contactados, sino del casco urbano de la ciudad o a pocos minutos de esta.

Según el Ministerio de Educación, la brecha en infraestructura educativa supera los 170 mil millones de soles, unos 70 mil millones menos que todo el presupuesto nacional. De acuerdo a cifras del Sindicato Único de Trabajadores de Educación, tardaremos unos 82 años en tener instituciones educativas con condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad.

Desde el 2021, en que asumí el cargo de congresista, me he dedicado a visibilizar esta triste realidad en mi región Lambayeque. Entre los principales problemas hallados en mi recorrido a sus 38 distritos puedo destacar la falta de acceso equitativo a la educación, especialmente en las zonas rurales, infraestructura inadecuada y la falta de recursos educativos básicos y personal docente calificado.

Si bien se han implementado algunas reformas, como el aumento del porcentaje presupuestal para el sector educación y los diversos beneficios aprobados en favor de los maestros, la deuda con nuestros alumnos, que son el futuro del país, está en las condiciones en las que se brinda este servicio y a donde deben apuntar todos los esfuerzos.

En el marco de mis funciones, he articulado múltiples acciones para procurar solucionar problemas puntuales que no han sido identificados por los diferentes niveles de gobierno; y esto porque los funcionarios no llegan a dichos sectores y por eso, estos permanecen en el olvido. Hay mucho pan por rebanar.