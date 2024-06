Buen inicio [OPINIÓN]

By

Por Renato Medina

La selección peruana empató con Chile 0-0 cuando todos pensaban que iniciaríamos la Copa América con una derrota. ¿Sorpresa? Claro que sí. Pero si el empate fue sorpresivo, más lo fue el rendimiento del equipo.

Jorge Fossati planteó un partido inteligente, donde ‘La Roja’ no nos superó nunca. Quizá unos 10 minutos del primer tiempo donde los del sur tuvieron un par de ocasiones de anotar, pero que fallaron en el puntillazo final.

Lo que sí queda claro es que la defensa es lo mejor de esta selección, con un Zambrano enorme, bien secundado por Araujo (ahora sí jugando en su posición natural) y por Callens, quien tuvo un gran partido. La deuda pasa por la creación y el ataque.

Si bien Piero Quispe no termina de ser el ‘creador’ que necesita la ‘bicolor’, el ex volante de Universitario se las ingenió para ser un obrero. Marcó, peleó, y se las ingenió para crear peligro en el área contraria. Pero eso no basta para lides más exigentes, como por ejemplo el partido que viene, Canadá. Vamos a ver de qué está hecho el menudo futbolista cuando enfrente a los norteamericanos.

Adelante, la deuda de Lapadula pasa porque no tiene un ‘alimentador’ que lo deje en clara posición de cara al gol. En la teoría debería ser Cueva, pero ‘Aladino’ no está al 100%.

Atrás ha quedado el juego que implementó Ricardo Gareca (ahora con el buzo de Chile), vistoso, aflorando lo mejor del futbolista peruano: el buen trato del balón, asociación, pases filtrados y agresividad para recuperar el balón. Ahora, con Jorge Fossati, el desempeño del equipo pasa por el pragmatismo. La solidez defensiva termina siendo el mejor aporte del DT uruguayo.

Pero más no se puede pedir. Queda claro que esta Copa América va a terminar siendo el banco de prueba perfecto para lo que realmente importa: las clasificatorias.

Quiero ser prudente con mi simple análisis de este primer partido de la Copa América. Fue un buen inicio de torneo, y se sumó un punto cuando todos creíamos más en la derrota. Lo que se valora es que el equipo va a pelear. Esto de dejar el alma en la cancha es algo que no se debe negociar.

Ahora, ante Canadá, donde debemos buscar el triunfo, es responsabilidad de los jugadores demostrar de qué estamos hechos. Son un equipo experimentado, que gran parte de ellos ha jugado un mundial, y donde la historia debe hacer su parte. Esperemos estar a la altura del desafío.