‘Porky’ la embarra: alcalde de Lima despide a directores de EMMSA que reclamaban transparencia en millonario contrato

Funcionarios observaron adenda trucha para el recojo y tratamiento de residuos en Gran Mercado Mayorista de Lima

Instan a Rafael López Aliaga a no incurrir en posible acto de corrupción, que ya ha sido advertido por la Contraloría General

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, se encuentra en medio de una nueva polémica. Esta vez, miembros del directorio de la Empresa Municipal de

Mercados S.A. (EMMSA) denunciaron públicamente que fueron removidos para evitar una posible fiscalización del consorcio tras prestacionales adicionales que se aprobaron hasta julio de 2024, por el “servicio de barrido, lavado, concientización, segregación, recolección, valorización orgánica, transporte y disposición de residuos sólidos en el Gran Mercado Mayorista de Lima”.

El 6 de febrero, directores de EMMSA enviaron una car- ta notarial al responsable de la entidad para que explique “las acciones correctivas y/o preventivas adoptadas” que alertó la Oficina de Control Interno (OCI), frente a presuntas irregularidades en el concurso público Nº 002-2023-EMMSA, por dicho servicio. Indicaron también que la convocatoria se dio con un retraso de tres meses y “a pesar que el Contrato Nº015-2021-EMM- SAGAJ por S/29´793,182.12, venció el 3 de noviembre de 2023, existiendo el riesgo de un abastecimiento”. “Incumpliendo de esta manera con la programación realizada por la entidad, lo que genera un incumplimiento y atraso de los objetivos institucionales”, precisaron.

Los directores que actualmente habrían sido re- movidos por el burgomaestre, agregaron que una adenda que se dio a favor de EMMSA no cuenta con garantía de fiel cumplimiento, “situación que genera el riesgo que no se respalde el correcto cumplimiento por parte del contratista”.

Frente a ello, solicitaron una fiscalización exhaustiva, pero no se concluyó por decisiones que no comprenden. “Señor presidente nos despedimos de usted, con la seguridad de contar con su gentil apoyo y atención para contar con la oportuna respuesta por parte de la gerenta general de todos los puntos descritos en la presente misiva, con la finalidad de seguir salvaguardando los recursos de la entidad, conforme a nuestra función fiscalizadora, a efectos de no incumplir ningún posible acto de corrupción en la entidad, más aún si ha sido advertido ya por la Contraloría General de la República, a través de su Órgano de Control Interno”, redactaron los implicados.

La carta lleva la firma de Luis Novoa Gilvonio, Elia Urmeneta Venturo, Isabel Rodríguez Vera, Edwin Sebastián Zavaleta, y Cristian Salazar Mateo.

CARTA AL ALCALDE DE LIMA

En marzo, Luis Novoa y Edwin Sebastián enviaron una misiva al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, en la que resaltaron que las acciones por parte del municipio no han contribuido en el esclarecimiento de las prestaciones adicionales del servicio de manejo de residuos sólidos por parte de EMMSA.

“Se le solicitó a la gerenta general, tome acción en cuanto a la licitación oportuna del nuevo proceso de contratación, dado que el contrato vigente vencía en noviembre de 2023 y la convocatoria de la nueva licitación debió haberse lanzado en agosto de 2023, plazo que no fue cumplido”, sostuvieron.

“Este incumplimiento forma parte de las observaciones que la Contraloría General de la República hizo en un informe de orientación de oficio enviado a EMMSA en diciembre de 2023. La gerencia general no informó al directorio sobre este requerimiento de la Contraloría”,

añadieron.

PIDEN TRANSPARENCIA

Los exmiembros del directorio pidieron transparencia sobre las contrataciones que hay en el consorcio que pertenecieron. “Respetamos su decisión y de ninguna manera nuestra intención fue ni será entorpecer su gestión y le agradecemos la oportunidad de no haber podido servir desde la posición de Miembros del Directorio de EMMSA”, precisaron.

También exigieron revisar la alta rotación de funcionarios. “Frente a los cuestionamientos relacionados al porqué de la demora en la salida de la licitación que debió hacerse en agosto 2023, la gerente general manifestó en más de una oportunidad que había notado indicios de dilación en funcionarios de las áreas de Operaciones y lo- logística, que había procedido

al retiro de estos funcionarios y que estaba iniciando el proceso de deslinde de responsabilidades”, concluyeron. “Rechazamos cualquier acto inmoral y de corrupción que pudiera estarse dando dentro de EMMSA y le sugerimos tome las medidas que estime pertinentes en salvaguarda de la institución”, exigieron los implicados.