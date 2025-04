Ilustrador peruano de Marvel crea card conmemorativo holográfico para Cinemark

LINK DEL CARD: www.instagram.com/p/DIjN5vfCoAQ/?img_index=1

El ilustrador peruano Diego Olortegui diseña card holográfico conmemorativo para el estreno de “Thunderbolts”, el artista reconocido por su invaluable trabajo con Marvel y DC Comics. El diseño realizado es exclusivo en colaboración con Cinemark para el preestreno en Perú, donde captura a los personajes principales y lo vuelve una pieza coleccionable.

¿De qué trata Thunderbolts? La película seguirá al equipo de villanos y antihéroes, en donde se les encomendará la misión de detener a Sentry, un nuevo «héroe» creado por el gobierno de los Estados Unidos, quienes buscaban una alternativa para defender al planeta de amenazas. Protagonizada por Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour y más, está pronta a llegar a las salas de cine.

Diego Olortegui – Diseñador de Comics

Comenzó su trabajo en 2016, en la editorial #MarvelComics, donde ilustró titulos como A Year of Marvels, Slapstick, Ms Marvel, Secret Empyre: Brave new world, She-Hulk, Captain Marvel, Fantastic Four, What if: Flash Thompson became Spider-man, Empyre: Spiderman, Chris Claremont Anniversary Special y X-23 junto a la ganadora del premio eisner Mariko Tamaki. Asi mismo trabajó para Boom Studios! (Power Rangers 25th anniversary) y en Dark Horse, nuevamente con Tamaki, ilustrando parte de Black Hammer: Visions. Desde el 2021 trabaja para #dccomics, donde ha ilustrado títulos como Aquaman: The becoming, the new Golden age, junto al legendario guionista Geoff Johns, Jay Garrick: The Flash y otros por venir.

