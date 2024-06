Poder Judicial rechaza prisión preventiva para Keiko Fujimori

By

El juez Víctor Zúñiga decidió mantener la comparecencia con restricciones para la lideresa de Fuerza Popular acusada de lavado de activos

El Poder Judicial (PJ) rechazó este miércoles el requerimiento de la Fiscalía para revocar la comparecencia con restricciones e imponer prisión preventiva a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

La decisión fue emitida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, quien declaró infundado el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez, que había argumentado que Fujimori infringió las reglas de conducta al viajar a California sin autorización judicial.

Durante la audiencia, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que su patrocinada no quebrantó ninguna regla de conducta, dado que la obligación de pedir permiso para salir fuera de Lima ya no estaba vigente al momento del viaje. “Eso es lo que la fiscalía no quiere reconocer”, afirmó Loza.

Al finalizar la audiencia, Loza se mostró conforme con la resolución, mientras que el fiscal Pérez anunció que apelará la decisión.

¿De qué se la acusa?

Keiko Fujimori es investigada por presunto lavado de activos en el marco del caso ‘Cócteles’, que involucra a una supuesta organización criminal dentro de Fuerza Popular para captar y ocultar fondos destinados a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Entre las aportaciones investigadas se encuentra un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y un aporte de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.

La Fiscalía acusa a Fujimori de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, solicitando 30 años de cárcel para la lideresa del partido naranja.