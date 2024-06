Construirán un puente peatonal inclusivo que cambiará la historia de los chalacos

La Municipalidad de Carmen de la Legua ha dado un paso importante en el tema de seguridad de sus vecinos, con la construcción de un puente peatonal inclusivo sobre la av. Faucett que tendrá como unión la calle Manco Cápac a la altura del Hospital San José, dando solución a la inseguridad que era cruzar esta vía y que tendrá como punto de inicio hoy miércoles 12 de junio a las 7:30 a.m. con la colocación de la primera piedra por parte de las autoridades municipales.

La infraestructura peatonal se hace realidad, gracias a la gestión del alcalde Edwards Infantes, quien desde el primer día su mandato municipal inició todos los trámites necesarios para que esta obra se lleve a cabo, consiguiendo el apoyo de la Municipalidad del Callao para su ejecución. “Para la construcción del puente peatonal ya se dio la buena pro a la empresa que lo va ejecutar y el Gobierno Regional del Callao nos entregó el uso de la vía pública e iniciar la obra para el beneficio de todos mis vecinos”, manifestó el alcalde Infante.

Esta obra se ejecutará gracias al convenio de cooperación entre las Municipalidades de Carmen de la Legua y el Callao, donde la primera entrega el espacio donde se construirá el puente, mientras que la gestión del alcalde Pedro Spadaro aprobó el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y su ejecución. Está construcción generará empleos tanto en el mantenimiento como en la ejecución de la obra, mejorando la economía de los vecinos.

“Para los carmelinos es muy importante está obra, esperada por más de 40 años, con un costo de más de tres millones 600 mil soles y que para este fin de año debe estar operativa, donde los vecinos podrán acceder a través de sus escaleras y además con ascensores en ambos extremos del puente para asegurar el acceso a los adultos mayores, madres gestantes, personas con discapacidad. El puente incluye un riel para las bicicletas”, afirmó Edwards Infante.

El puente tiene un diseño moderno con barandas de seguridad, luces LED, señalética para las personas con discapacidad visual. Tendrá una longitud de 38.50 ml., un ancho de 4.20 m. y toda su estructura será de concreto armado, beneficiando a una población de más de 60,000 habitantes de Carmen de la Legua y los miles de vecinos que visitan el distrito.

Asimismo, el alcalde Infante informó que habrá un puesto fijo de seguridad ciudadana las 24 horas del día, mientras que el lado del Callao también tendrá serenos. En cuando a la economía del distrito, nos informó que será de mucha utilidad en cuanto a la conectividad, porque ahora podrán venir más personas del lado del Callao, Dulanto, Playa Rímac, 200 Millas y comprar en sus mercados que están bien abastecidos Del mismo modo, muchos adolescentes asisten a los colegios públicos de Carmen de la Legua.

“Este tipo de obras son necesarias socialmente, porque diariamente más de 20,000 personas cruzamos todos los días la av. Faucett, evitando que no nos ocurra un accidente, yo he nacido aquí y desde que tengo uso de razón siempre se ha esperado el puente peatonal, prometido por los alcaldes que pasaron y nunca lo hicieron, yo no lo prometí en mi campaña, pero al llegar me di cuenta que solo era voluntad política y hacer gestión para lograr la obra, en eso se reduce todo, voluntad por querer hacer algo en beneficie de tus vecinos”, aseveró el alcalde Infante, agradeciendo al alcalde Spadaro por haber acogido el clamor del pueblo carmelino.