Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no recoge basura y ataca a Confiep por problema: “Friegan y friegan todo el día”

En medio de la cuestionada propuesta del alcalde Rafael López Aliaga de gastar S/13 millones en la contratación de carruajes con caballos para promover el turismo, hace tres días las calles del Cercado de Lima lucieron inundadas de basura en perjuicio de miles de vecinos.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que la problemática de la gestión de residuos en la ciudad surgió ante la finalización del contrato debido a sobrecostos y presunta corrupción. En la inauguración de una obra en Villa María del Triunfo, el burgomaestre replicó a sus críticos, un día antes de que inicie la carrera por su revocatoria.

“Ahora tenemos una municipalidad saneada. [Ahora tenemos el] temas de basura […], problema de una empresa que se le cortó el contrato porque tenía sobrecostos productos de corrupción, 20 años. Ahora hacen su maniobra y no dan servicios, pues, pero lo vamos a solucionar. Estamos rompiendo mafias”, señaló.

López Aliaga, criticó a la prensa y señaló a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), al acusarla de estar coludida con la corrupción.

“Esa Confiep donde está afiliado este grupo corrupto también me ataca, pero no me interesa, no le debo nada a nadie. He entrado a poner orden y justicia. Podría estar en otra parte, lo digo con todas sus letras también, pero no me corro. […] Aquí estamos vivitos y coleando”, continuó.

De igual modo, defendió sus iniciativas para promover el turismo en Lima, como la inversión de 13 millones de soles en la contratación de carruajes a caballo con el objetivo de “mejorar el tránsito peatonal” en la ciudad. “Aprovecho su presencia para decirles algo. Cualquier cosa que hago, inmediatamente lo ridiculizan. Quiero que haya turismo en el centro de Lima, que lo estamos recuperando […] y dale, friegan y friegan todo el día”, indicó.

DEFENSORIA PIDE MEDIDAS INMEDIATAS

La Defensoría del Pueblo informó, a través de sus redes sociales, que ha enviado un documento a la Municipalidad de Lima solicitando que adopte “medidas inmediatas” por la basura en las calles.

“Tras acumulación de residuos sólidos en distintas calles del Cercado de Lima, hemos dirigido un documento a la Municipalidad de Lima solicitando adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio de recojo, a fin de evitar perjuicios en la salud de la población”, señala la institución.

En ese sentido, la defensoría señaló que constató la presencia de residuos sólidos en las calles tras un recorrido por distintos puntos del centro histórico de Lima.

Además, recordaron lo que dice la ley sobre la recolección de los residuos sólidos.

“Recordamos que la Ley Orgánica de Municipalidades y el D.L. 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establecen la obligación de los gobiernos locales de asegurar la prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos”.