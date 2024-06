Se efectuó el sorteo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América

Se cumplió en la sede de la Conmebol el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2024. La suerte determinó que dos equipos argentinos como Talleres de Córdoba y River Plate se enfrenten entre sí, lo mismo que Botafogo con Palmeiras en un duelo brasileño.

Los clasificados del Grupo “C” aún no se determinó, pues se suspendieron partidos del Internacional de Brasil, a raíz de las inundaciones que afectó a Porto Alegre. Los cotejos que faltan se jugarán esta semana, ero ya se sorteó contra quiénes jugarán el primer y segundo clasificado, siendo los candidatos, propio Internacional, Huachipato de Chile y The Strongest de Bolivia.

Los emparejamientos quedaron así: San Lorenzo de Almagro (Arg) vs Atlético Mineiro (Bra). Nacional (Uru) vs Sao Paulo (Bra). Flamengo (Bra) vs Bolívar (Bol). Colo Colo (Chi) vs Junior (Col). Talleres de Córdoba (Arg) vs Ríver Plate (Arg). Peñarol (Uru) vs Primero Grupo “C”. Botafogo (Bra) vs Palmeiras (Bra). Segundo Grupo “C” vs Fluminense (Bra). Se jugarán a partir del 14 de julio los cotejos de ida.