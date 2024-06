Alex Valera fue desconvocado de la Selección Peruana

El técnico de la Selección peruana, Jorge Fossati, anunció ayer por la tarde, la desconvocatoria del atacante de Universitario, Alex Valera por asuntos personales, con lo cual ya no formará parte para los amistoso0s ante Paraguay y El Salvador.

“Con el respeto que se merece el aficionado, comunicar que ha quedado desafectado de este grupo por este periodo, Álex Valera. Vengo directamente ya que no quiero malos entendidos, acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro. Simplemente que el futbolista como todos nosotros tiene una persona detrás, la persona de Álex Valera hoy no está para rendir al máximo como él mismo quiere, hemos hablado con él y hemos tomado esta decisión”, afirmó Fossati a la prensa.

El DT señaló que “son temas personales que yo conozco, hemos hablado bastante, pero tampoco los problemas son de ahora. Él no hizo nada para que se le pueda cerrar las puertas de la Selección”.